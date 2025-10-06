Migrációs válság: Németország rossz úton jár

Mi a probléma az európai menekültpolitikával?
A jelenlegi menekültügyi politika szerint érvényes menekültügyi kérelmet az nyújthat be, akit politikai okokból üldöznek.
Azonban Európában a menekültügyi kérelmet benyújtó személyek háromnegyede nem felel meg ennek a kritériumnak.
A menekültstátus a politikai üldöztetés vagy az élet elleni fenyegetés elleni védelmet jelenti, nem pedig a jobb gazdasági körülmények elérését. Ostermann kifejtette, hogy a jelenlegi menekültügyi rendszer nem tükrözi az élet realitásait, emiatt azokhoz kell igazítanunk azt. Elmondta, hogy kezdésként nyilvánvalóvá kell tenni, hogy azok az emberek, akik háborús okokból vagy a háború elől menekülnek, és egy harmadik biztonságos országban biztonságban vannak, ezért nem legitim az Európába való bejutásuk.
Ha viszont be akarjuk őket hozni Európába, akkor csak olyanokat kellene behoznunk ide, akiknek valós okuk van arra, hogy bejussanak, és ehhez a harmadik országban a vonatkozó eljárást megfelelő módon szabályozni kell
– folytatta.
Területi korlátozásokra van szükség
Ostermann szerint egyértelmű jogi szabályozásra van szükség, ami azt írja elő, hogy egy menedéket kapott bevándorló az adott országot – ahol menedéket kapott – ne hagyhassa el.
Az, hogy valaki jobb gazdasági körülmények reményében útra kel, az egyén saját szempontjából vizsgálva legitimnek tekinthető, de Európának nem feladata, hogy megfeleljen az ilyen jellegű elvárásoknak
– hangsúlyozta.
Borítókép: Menekültek Németországban (Fotó: AFP)