Migrációs válság: Németország rossz úton jár

Az illegális migránsok mindent megtesznek a kitoloncolások elkerülésére

A szakértő kifejtette, hogy háromféle jelenséget tapasztalnak: a legtöbb illegális bevándorló úgy érkezik meg Németországba, hogy a személyazonosságukkal kapcsolatban megtévesztik a német hatóságokat, vagy egyenesen hazudnak annak kapcsán.

Eldobják az irataikat, hogy ne tudjuk azonosítani őket, és a végén szándékosan eltűnnek, pontosan azért, hogy a kitoloncolást el tudják így kerülni

– emelte ki. Azzal folytatta, hogy mivel a német hatóságok a bevándorlók személyazonosságát nem tudják egyértelműen meghatározni, gondot jelent a szülőhazájuknak a bizonyítás, hogy hozzájuk tartoznak. Holott ezt az ellenőrzést minden esetben el kellene végezni. Kitért rá, hogy Németországban 41 ezer olyan bevándorló van, aki nem legitim módon tartózkodik ott, és körülbelül 170 ezren vannak olyanok, akik egyéb okból, például az országukban uralkodó háborús helyzet miatt nem kitoloncolhatók.