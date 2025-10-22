Alice Weidelexkluzívmigrációorosz-ukrán háború

Alice Weidel exkluzívan a Magyar Nemzetnek: Az illegális bevándorlóknak nincs helyük Németországban

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 7:47

Alice Weidel, a német Bundestag képviselője, az Alternatíva Németországért párt frakcióvezetője és társelnöke Magyarországra látogatott, hogy részt vegyen a XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány Eötvös-előadások rendezvénysorozatán. Konzervatív politikusként a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett áll ki, gyakran bírálva az Európai Unió bevándorláspolitikáját és ideológiai alapú döntéseit. Budapesti előadásában Alice Weidel Európa politikai-gazdasági kihívásairól és a szuverenitás megőrzésének fontosságáról beszélt, majd exkluzív interjút adott a Magyar Nemzetnek.

– Nagyszerű dolog, hogy a béketárgyalások itt, Budapesten zajlanak majd. Úgy gondolom, ez egyben üzenet is azoknak az európai államoknak, amelyek valahogy elfelejtették, hogy össze kéne szedniük magukat, és támogatniuk kellene a béketárgyalásokat – nem pedig annak az ellenkezőjét – mondta Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt társelnöke, aki a budai Várkert Bazárban adott exkluzív interjút a Magyar Nemzetnek.

Alice Weidel, az AfD társelnöke 2025. október 20-án a budai Várkert Bazárban adott interjút a Magyar Nemzetnek (Forrás: Magyar Nemzet)
Alice Weidel, az AfD társelnöke 2025. október 20-án a budai Várkert Bazárban adott interjút a Magyar Nemzetnek. Fotó: Magyar Nemzet

A kérdésre, miként értékeli, hogy az orosz–ukrán háború béketárgyalásainak helyszíne éppen Budapest, úgy fogalmazott:

Ez igen erős jelzés Orbán Viktor miniszterelnök munkájáról.

Hozzátette: 

Nagyszerű dolog, hogy a béketárgyalások itt, Budapesten zajlanak majd. Úgy gondolom, ez egyben üzenet is azoknak az európai államoknak, amelyek valahogy elfelejtették, hogy össze kéne szedniük magukat, és támogatniuk kellene a béketárgyalásokat – nem pedig annak az ellenkezőjét, mint ahogy azt az elmúlt években tették, amikor folyton csak inkább elősegítették, tovább szították az ukrán háború eszkalációját.

Alice Weidel kifejtette:

Úgy vélem, az európai államoknak – ahogy azt Orbán Viktor is javasolja – sokkal inkább Donald Trump elnök tűzszünetre és béketárgyalásra irányuló erőfeszítéseit kéne támogatniuk, hogy ez a szörnyű háború mielőbb véget érjen.

Bár Magyarország következetesen a béke pártján áll, az Európai Unió továbbra is pénzzel és fegyverekkel támogatja Ukrajnát, miközben elutasítja a diplomáciai megoldásokat. Arra a felvetésre, hogy Brüsszel miért igyekszik fenntartani a háborút annak ellenére, hogy Ukrajna nem áll nyerésre és az EU gazdaságilag is gyengül, Weidel úgy fogalmazott:

Én magam is gyakran feltettem magamnak az elmúlt évek során, hiszen első pillantásra az európai államok által támogatott politika teljesen irracionális. Hiszen a békeellenes álláspont nyilvánvalóan ellentétes a nemzeti érdekeinkkel, nem igaz? A konfliktus eszkalációjának veszélye igen nagy. Épp ezért ez a háborús politika az én szememben mindig is irracionálisnak számított

– fogalmazott Alice Weidel.

A tömeges illegális bevándorlás mára súlyos gondot okoz Németországban: túlterheli a közszolgáltatásokat, rontja a közbiztonságot, és alapjaiban változtatja meg a nagyvárosok arculatát.

Ez a helyzetelemzés teljes mértékben helytálló. Nemzetbiztonságunk az elmúlt tíz év során fokozatosan leépült a felelőtlen, nyitott határokat éltető politika következtében. Mi a kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy le kell zárni a határainkat, és ellenőriznünk kell, ki lép be az országba. De persze most már ott tartunk, hogy több millió illegális bevándorló él Németországban. Az ország belbiztonsága folyamatosan gyengül, az utcák és a közterek már nem ismerhetők fel

mondta Alice Weidel, hozzátéve:

Annyit azonban mondhatok, hogy mi ki fogjuk utasítani ezeket az embereket! Kiutasítjuk az illegális bevándorlókat és a bűnözőket, és visszatoloncoljuk mindazokat, akik törvénytelenül lépték át a határainkat.

A politikus hangsúlyozta:

Nincs helyük Németországban, és semmiféle joguk nincs a szociális ellátásokhoz – éppen ezért ezeket az embereket a lehető leggyorsabban vissza kell toloncolnunk oda, ahonnan jöttek: a származási országukba. 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

