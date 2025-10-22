Alice Weidel exkluzívan a Magyar Nemzetnek: Az illegális bevándorlóknak nincs helyük Németországban

Ez a helyzetelemzés teljes mértékben helytálló. Nemzetbiztonságunk az elmúlt tíz év során fokozatosan leépült a felelőtlen, nyitott határokat éltető politika következtében. Mi a kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy le kell zárni a határainkat, és ellenőriznünk kell, ki lép be az országba. De persze most már ott tartunk, hogy több millió illegális bevándorló él Németországban. Az ország belbiztonsága folyamatosan gyengül, az utcák és a közterek már nem ismerhetők fel