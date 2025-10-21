Exkluzív interjú – Alice Weidel: A budapesti békecsúcs erős üzenet Európának

Alice Weidel német politikus a Bundestag tagja, valamint az Alternatíva Németországért (AfD) párt frakcióvezetője és társelnöke. A konzervatív, nemzeti szuverenitást és hagyományos értékeket képviselő politikus a XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány Eötvös-előadások című rendezvénysorozatára látogatott Magyarországra. Weidel rendszeresen bírálja az Európai Unió bevándorláspolitikáját és ideológiavezérelt döntéseit, valamint Németország energiapiaci kiszolgáltatottságát. Budapestre is ezzel az üzenettel érkezett: hétfő esti, a Várkert Bazárban Németország és Európa címmel tartott előadásában Európa politikai és gazdasági kihívásairól, valamint a nemzeti szuverenitás megőrzésének fontosságáról beszélt. A politikus az eseményt követően exkluzív interjút adott lapunknak.

Alice Weidel, az AfD társelnöke a budai Várkert Bazárban a Magyar Nemzetnek ad interjút 2025. október 20-án (Fotó: Magyar Nemzet)

A kérdésre, hogy hogyan kommentálná azt a tényt, hogy az orosz–ukrán háborúról szóló béketárgyalásokat éppen itt, Budapesten tartják, jelezte:

Ez igen erős jelzés Orbán Viktor miniszterelnök munkájáról.

Hozzátette:

Nagyszerű dolog, hogy a béketárgyalások itt, Budapesten zajlanak majd. Úgy gondolom, ez egyben üzenet is azoknak az európai államoknak, amelyek valahogy elfelejtették, hogy össze kéne szedniük magukat, és támogatniuk kellene a béketárgyalásokat – nem pedig annak az ellenkezőjét, mint ahogy azt az elmúlt években tették, amikor folyton csak inkább elősegítették, tovább szították az ukrán háború eszkalációját.

Alice Weidel kifejtette: