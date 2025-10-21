Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Alice WeidelBudapesti békecsúcsmigrációEurópai Unióafd

Exkluzív interjú – Alice Weidel: A budapesti békecsúcs erős üzenet Európának

Erdélyi Ákos
2025. 10. 21. 15:53

– Nagyszerű dolog, hogy a béketárgyalások itt, Budapesten zajlanak majd. Úgy gondolom, ez egyben üzenet is azoknak az európai államoknak, amelyek valahogy elfelejtették, hogy össze kéne szedniük magukat, és támogatniuk kellene a béketárgyalásokat – nem pedig annak az ellenkezőjét – fogalmazott Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt társelnöke, aki a budai Várkert Bazárban adott lapunknak interjút.

Alice Weidel német politikus a Bundestag tagja, valamint az Alternatíva Németországért (AfD) párt frakcióvezetője és társelnöke. A konzervatív, nemzeti szuverenitást és hagyományos értékeket képviselő politikus a XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány Eötvös-előadások című rendezvénysorozatára látogatott Magyarországra. Weidel rendszeresen bírálja az Európai Unió bevándorláspolitikáját és ideológiavezérelt döntéseit, valamint Németország energiapiaci kiszolgáltatottságát. Budapestre is ezzel az üzenettel érkezett: hétfő esti, a Várkert Bazárban Németország és Európa címmel tartott előadásában Európa politikai és gazdasági kihívásairól, valamint a nemzeti szuverenitás megőrzésének fontosságáról beszélt. A politikus az eseményt követően exkluzív interjút adott lapunknak. 

Alice Weidel, az AfD társelnöke a Várkert Bazárban a Magyar Nemzet Rapid c. podcast műsorának ad interjút (Fotó: Magyar Nemzet)
Alice Weidel, az AfD társelnöke a budai Várkert Bazárban a Magyar Nemzetnek ad interjút 2025. október 20-án (Fotó: Magyar Nemzet)

A kérdésre, hogy hogyan kommentálná azt a tényt, hogy az orosz–ukrán háborúról szóló béketárgyalásokat éppen itt, Budapesten tartják, jelezte:

Ez igen erős jelzés Orbán Viktor miniszterelnök munkájáról.

Hozzátette: 

Nagyszerű dolog, hogy a béketárgyalások itt, Budapesten zajlanak majd. Úgy gondolom, ez egyben üzenet is azoknak az európai államoknak, amelyek valahogy elfelejtették, hogy össze kéne szedniük magukat, és támogatniuk kellene a béketárgyalásokat – nem pedig annak az ellenkezőjét, mint ahogy azt az elmúlt években tették, amikor folyton csak inkább elősegítették, tovább szították az ukrán háború eszkalációját.

Alice Weidel kifejtette:

Úgy vélem, az európai államoknak – ahogy azt Orbán Viktor is javasolja – sokkal inkább Donald Trump elnök tűzszünetre és béketárgyalásra irányuló erőfeszítéseit kéne támogatniuk, hogy ez a szörnyű háború mielőbb véget érjen.

Magyarország kezdettől fogva a béke pártján áll, de az Európai Unió továbbra is pénzt és fegyvereket küld Ukrajnának, miközben elutasítja a diplomáciai törekvéseket. Annak kapcsán, hogy miért van az, hogy Brüsszel ennyire elszántan igyekszik elhúzni ezt a katonai konfliktust, amikor minden jel arra utal, hogy Ukrajna nem áll nyerésre, az EU pedig összességében elveszíti versenyképességét, Alice Weidel úgy fogalmazott: ez egy nagyon érdekes kérdés. 

Én magam is gyakran feltettem magamnak az elmúlt évek során, hiszen első pillantásra az európai államok által támogatott politika teljesen irracionális. Hiszen a békeellenes álláspont nyilvánvalóan ellentétes a nemzeti érdekeinkkel, nem igaz? A konfliktus eszkalációjának veszélye igen nagy. Épp ezért ez a háborús politika az én szememben mindig is irracionálisnak számított

– fogalmazott Alice Weidel, hozzátéve:

Ha azonban gazdasági szempontból nézzük a dolgot, egy hatalmas háborús gazdasági gépezet lendült működésbe, mely fegyverekkel és pénzügyi támogatással segíti Ukrajnát – és emögött óriási gazdasági érdekek húzódnak meg. Ami pedig kifejezetten a német kormányt illeti, én egyértelmű érdekellentétet vélek felfedezni a háború kapcsán.

Ami a migrációt, Európa egyik legégetőbb kérdését illeti, sokan úgy vélik, hogy az ellenőrizetlen, tömeges illegális bevándorlás mára súlyos problémává vált Németországban. Felemészti a közszolgáltatásokat, aláássa a közbiztonságot, olyannyira, hogy számos nagy német város már nem ismerhető fel az európai polgár számára.

Ez a helyzetelemzés teljes mértékben helytálló. Nemzetbiztonságunk az elmúlt tíz év során fokozatosan leépült a felelőtlen, nyitott határokat éltető politika következtében. Mi a kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy le kell zárni a határainkat, és ellenőriznünk kell, ki lép be az országba. De persze most már ott tartunk, hogy több millió illegális bevándorló él Németországban. Az ország belbiztonsága folyamatosan gyengül, az utcák és a közterek már nem ismerhetők fel

fogalmazott Alice Weidel, hozzátéve:

Annyit azonban mondhatok, hogy mi ki fogjuk utasítani ezeket az embereket! Kiutasítjuk az illegális bevándorlókat és a bűnözőket, és visszatoloncoljuk mindazokat, akik törvénytelenül lépték át a határainkat.

A politikus kiemelte:

Nincs helyük Németországban, és semmiféle joguk nincs a szociális ellátásokhoz – éppen ezért ezeket az embereket a lehető leggyorsabban vissza kell toloncolnunk oda, ahonnan jöttek: a származási országukba. 

Alice Weidel a pártot ért támadásokról is beszélt

Az utóbbi időben több támadás is érte az AfD politikusait, valamint magát a pártot is. Az AfD idén februárban látványos eredményt ért el a szövetségi választásokon, több mint 10,4 millió szavazót nyert meg. Ennek ellenére olyan tervek láttak napvilágot, hogy betiltanák a pártot, mert állítólag túl szélsőséges.

Nos, ez a fenyegetés, mely a pártunk betiltására irányul, nagyon is komoly. Képzeljük csak el, mi történne akkor, ha Németországban betiltanák a legerősebb politikai pártot, országos szinten. Jelenleg a felmérések szerint 27 százalékon állunk, miközben a CDU, a jelenlegi kancellár pártja mindössze két-három százalékkal jár mögöttünk. Kelet-Németországban pedig már mi vagyunk a legerősebb politikai erő, negyvenszázalékos támogatottsággal

– mondta Alice Weidel. Hozzátette:

Úgy gondolom, ha valóban betiltanák a pártunkat, az komoly következményeket váltana ki a szavazóink részéről. Meggyőződésem, hogy az emberek tömegesen vonulnának utcára, ha megpróbálnák betiltani az AfD-t.

A politikus kiemelte:

Természetesen más eszközökhöz is nyúlnak. A pártunk 2013-ban alakult, azóta pedig gyakorlatilag a teljes politikai és médiainfrastruktúra ellenünk dolgozik. Ez mindig is így volt! A sajtó rendszeresen szélsőségesnek bélyegez minket, én pedig, őszintén szólva, sosem gondoltam volna, hogy a pályafutásom során egyszer engem is szélsőségesnek titulálnak majd. Ez bizonyos szempontból egy már-már vicces, elég furcsa személyes élmény. Először megbélyegeznek minket, majd politikailag elszigetelnek bennünket, mintha valamilyen »tűzfal« mögé száműznének, nem igaz? Pedig – ahogyan az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance is helyesen mondta – egy demokráciában nincsenek tűzfalak. Nem szabad, hogy legyenek!

Alice Weidel, az AfD társelnöke a budai Várkert Bazárban a Magyar Nemzetnek ad interjút. Budapest, 2025 október 20. (Fotó: Magyar Nemzet)
Fotó: Magyar Nemzet

Magyarország az atomerőműve, a Paks II megépítésén dolgozik, ezzel szemben Berlin végleg úgy döntött, hogy bezárja az összes működő, 17 német atomerőművet. A „zöldfordulat”, amely megemelte az energiaárakat és növelte Németország importfüggőségét, stratégiai hiba volt.

Kétségtelenül! Hisz gondoljon csak bele, Németország a világ legmodernebb atomerőműveivel rendelkezett! Ehhez képest az egymást követő kormányok, felelőtlen módon, nem csupán eldöntötték, hogy leállítják ezeket az erőműveket, hanem most éppenséggel megsemmisítik, el is pusztítják őket! Jelenleg egy olyan helyzet alakult ki, hogy – ha jól emlékszem – október 25-én robbanóanyagot helyeztek el az egyik atomerőmű körül, és felrobbantották a hűtőtornyait… Márpedig ez nem egy egyedi eset, ezt országszerte csinálják

 – fogalmazott a politikus. Kiemelte:

Úgy tűnik, a zöldideológia végrehajtása során a döntéshozók szándékosan égetik fel maguk mögött a hidakat, a visszaút lehetőségét, vagyis lehetetlenné teszik, hogy bármikor is visszakanyarodjunk egy józan, működőképes energiapolitikához. Pontosan az ellenkezőjét teszik annak, amit kellene!

Alice Weidel megjegyezte:

Tudom, hogy néhány külföldi országban abban bíznak, hogy az új német kormány majd szakítani fog ezzel a zöldideológiával, de ennek épp az ellenkezője történik! A zöldpolitika felgyorsult, még nagyobb lendületet kapott, és ezzel együtt az európai karbonadó kérdése is, különösen Németországban. Ez az adó óriási hátrányba hozza a saját vállalatainkat a nemzetközi versenyben. Számos tényező vezetett el ahhoz, hogy a német cégek ma már nem versenyképesek: csődbe mennek vagy egyszerűen kitelepülnek külföldre.

Az Európai Bizottság Ursula von der Leyen német politikus vezetése alatt erősen átpolitizált intézménnyé vált, túlságosan liberálissá és ideológiavezéreltté, mely az uniós intézményeket eszközként használja a konzervatív kormányok ellen.

Hatalmas zavarokat látunk az uniós fékek és ellensúlyok rendszerében, valamint a hatalmi ágak szétválasztásában is. Az imént említette Ursula von der Leyent, aki az Európai Unió politikusa, ráadásul ugyanabból a pártból származik, mint a német kancellár, Friedrich Merz. Csakhogy őt nem a választotta meg senki, és ez az egész az EU egyik alapproblémája is! Brüsszelben rendre születnek meg az újabb és újabb törvények, melyeket aztán ráerőltetnek a nemzetállamokra. Azokra is, amelyeknek demokratikusan megválasztott kormányaik vannak

– fogalmazott Weidel. Kiemelte: 

Például Brüsszel elfogadott egy törvényt, amely megtiltja a belső égésű motorok gyártását. Ez különösen súlyosan érinti Németországot és a német vállalatokat, hiszen – még ha a fogyasztó továbbra is ilyen autót szeretne vásárolni – a cégeknek már nem szabad ezeket legyártaniuk! Ezekkel a politikai eszközökkel tehát egyszerre mennek szembe a fogyasztókkal és a vállalatokkal is.

Hangsúlyozta:

Őszintén szólva, az Európai Unió mostanra egyre inkább a Szovjetunió tervgazdaságra épülő rendszerének új verziójára emlékeztet. És talán – ha tetszik – ez a Szovjetunió késői bosszúja, ahogyan azt Angela Merkel is kifejtette anno.

Borítókép: Alice Weidel az AfD párt társelnöke a Várkert Bazárban ad interjút a Magyar Nemzetnek 2025. október 20-án (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

