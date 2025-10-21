Teljesen természetes, hogy Budapesten lesz a békecsúcs + videó

Egyesek a történelem rossz oldalára álltak, például Ursula von der Leyen, aki az izraeli-palesztin konflikusban is a rossz oldalra állt – mondta a Harcosok órája keddi adásában ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője.

Mint mondta,

teljesen természetes, hogy Budapesten lesz a békecsúcs, és a mi kormányunk, a nemzeti oldal teremtette meg ennek a történelmi esemény lehetőségét,

annak ellenére, hogy a háborús propagandát tolók rendre ennek ellenkezőjéről beszélnek.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint az unós szerződések betartása nem megy a brüsszeli vezetőknek, úgy tekintenek rá, mint egy svédasztalra.

– Ez egy békeprojekt, nincs arra szabály, miként készüljenek egy háborúra, és mit tegyenek egy háborús helyzetben, erről is egyhangúlag kellene dönteni – mutatott rá az alkotmányjogász.

Jelezte:

az alapító atyák által meghatározott elvek és normák szerint kellene működnie az uniónak,

a britek például kiléptek, amikor ezt nem látták működni.

Ugyanakkor, mint mondta, érdekes, hogy a britek is részt vesznek a tárgyalásokon, a háborúpártiságban egy követ fújva Brüsszellel, elvtelen, sunyi politikusok sora tölti ki az uniós politikusok sorát, és miután a Patrióták törnek előre. Ha lassan is, egyre inkább látszik, hogy nem szabad Brüsszeltől függeni. Kitért arra, hogy Magyarország kilépett a nemzetközi büntetőbíróság tagjai közül, és

Putyin azért jön Budapestre, hogy leállítsa az öldöklést, így Trumppal együtt szívesen látott vendég.

Ennek érdekében, mint azóta kiderült, Bulgária felehetően átengedi saját légterén az orosz elnököt.

Történelmi lesz a békemenet

A kezdetekkor, 2012-ben még nem volt teljes egység a békemenet mögött, de a célja akkor is az volt, hogy külső támadásoktól a nemzeti kormányt megvédje – idézte fel a CÖF szóvivője, aki rekord részvételre számít az október 23-i rendezvényen. Hangsúlyozta: történelmi jelentősége lesz az ideinek, hiszen utána egy békecsúcs lesz Budapesten.

Kitért arra, hogy aznap

lesznek békepártiak Budapesten, és lesznek háborúpártiak, hiszen akik Magyar Pétert támogatják, a háborút támogatják.

– A Tisza, bármennyire is ágál ellene, a kék zászló alatt vonul, hiszen a mentelmi jog védelme óta Magyar Péter egy fogott ember, és ilyenre legutóbb az ötvenes években volt példa Magyarországon. Magyar Péter aggódása erősebb, mint a hazaszeretete – jegyezte meg az alkotmányjogász.