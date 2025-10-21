Századvég AlapítványbékecsúcsHarcosok órájaCivil Összefogás FórumLomnici Zoltánbékemenet

Teljesen természetes, hogy Budapesten lesz a békecsúcs + videó

Történelmi lesz az idei békemenet – mondta ifjabb Lomnici Zoltán a Harcosok órája keddi adásában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 7:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyesek a történelem rossz oldalára álltak, például Ursula von der Leyen, aki az izraeli-palesztin konflikusban is a rossz oldalra állt – mondta a Harcosok órája keddi adásában ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője.

Mint mondta,

teljesen természetes, hogy Budapesten lesz a békecsúcs, és a mi kormányunk, a nemzeti oldal teremtette meg ennek a történelmi esemény lehetőségét,

annak ellenére, hogy a háborús propagandát tolók rendre ennek ellenkezőjéről beszélnek.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint az unós szerződések betartása nem megy a brüsszeli vezetőknek, úgy tekintenek rá, mint egy svédasztalra.

– Ez egy békeprojekt, nincs arra szabály, miként készüljenek egy háborúra, és mit tegyenek egy háborús helyzetben, erről is egyhangúlag kellene dönteni – mutatott rá az alkotmányjogász.

Jelezte:

az alapító atyák által meghatározott elvek és normák szerint kellene működnie az uniónak,

a britek például kiléptek, amikor ezt nem látták működni.

Ugyanakkor, mint mondta, érdekes, hogy a britek is részt vesznek a tárgyalásokon, a háborúpártiságban egy követ fújva Brüsszellel, elvtelen, sunyi politikusok sora tölti ki az uniós politikusok sorát, és miután a Patrióták törnek előre. Ha lassan is, egyre inkább látszik, hogy nem szabad Brüsszeltől függeni. Kitért arra, hogy Magyarország kilépett a nemzetközi büntetőbíróság tagjai közül, és

Putyin azért jön Budapestre, hogy leállítsa az öldöklést, így Trumppal együtt szívesen látott vendég.

Ennek érdekében, mint azóta kiderült, Bulgária felehetően átengedi saját légterén az orosz elnököt.

 

Történelmi lesz a békemenet

A kezdetekkor, 2012-ben még nem volt teljes egység a békemenet mögött, de a célja akkor is az volt, hogy külső támadásoktól a nemzeti kormányt megvédje – idézte fel a CÖF szóvivője, aki rekord részvételre számít az október 23-i rendezvényen. Hangsúlyozta: történelmi jelentősége lesz az ideinek, hiszen utána egy békecsúcs lesz Budapesten.

Kitért arra, hogy aznap

lesznek békepártiak Budapesten, és lesznek háborúpártiak, hiszen akik Magyar Pétert támogatják, a háborút támogatják.

– A Tisza, bármennyire is ágál ellene, a kék zászló alatt vonul, hiszen a mentelmi jog védelme óta Magyar Péter egy fogott ember, és ilyenre legutóbb az ötvenes években volt példa Magyarországon. Magyar Péter aggódása erősebb, mint a hazaszeretete – jegyezte meg az alkotmányjogász.

Szabó Zsófi kiállásáról, aki egy Orbán Viktort ábrázoló pólóban közölte, hogy részt vesz a békemeneten, azt mondta: nincs jobb visszavágás az állandóan döbrögiző Magyar Péternek, hiszen a miniszterelnök, amikor 1989-ben beszédet mondott, népmesei hőssé is vált.

A Tisza tüntetése kapcsán ifjabb Lomnici Zoltán hangsúlyozta, hogy mindig felmerül a kérdés, hogyan tud ekkora összegeket mozgósítani Magyar Péter, és

ha ismét megjelennek a „ládikák”, az egy büntetőjogi ügy, felmerül a költségvetési csalás kérdése.

– Szürke vagy fekete zónában járhat a Tisza Párt, nem csak bűnben fogant, hanem bűnben is él a Tisza, és akkor az Út a börtönbe program keretében Magyar Péter vonható kérdőre – mutatott rá az alkotmányjogász.

Arra, hogy miért érdemes elmenni a békemenetre, egy Márton Áron-idézettel válaszolt:

Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható!

Emlékeztetett: Alice Weidel is kiállt a békemenet mellett, az AfD ellen pedig példátlan fellépés tapasztalható a CDU részéről.

– A kommunista utódpártokkal elnézőbbek, miközben az AfD-t náci pártnak próbálják beállítani, és a globalista háttérhatalom felé igazolják azokat a tetteket, amiket az AfD-vel szemben elkövetnek. Döbbenetes, hogy

Németországban korábban a korrektség, a kölcsönös tisztelet fontos volt, mára pedig ez teljesen felborult

– fogalmazott, hozzátéve, nehéz lesz ellehetetleníteni az AfD-t, de mindent meg fognak tenni ennek érdekében.

Ifjabb Lomnici Zoltán kitért arra is, hogy a nyugati liberális elit a filoszemita közösségből egy antiszemita közösséggé lett. Ezzel az őrülettel nem kell együtt menni, a tradíció a fontos, és a normalitás – hangsúlyozta.

Borítókép: Ifjabb Lomnici Zoltán (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Békemenet 2025

Soha nem volt ennyire fontos a Békemenet, ez a menet ténylegesen arról szól, hogy legyen béke a világban

Békemenet 2025 16 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadó

Peti visszatért az ATV-be

Bayer Zsolt avatarja

És tovább hazudozik…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu