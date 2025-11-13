Zelenszkij közölte, hogy tájékoztatta Merzet a front aktuális helyzetéről, és megvitatták, milyen kulcsfontosságú lépések segíthetik az ukrán hadsereg védelmét a következő időszakban.
Zelenszkij: Köszönet Németországnak a támogatásért!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral, miután személyesen látogatott el az ukrán harcoló alakulatok parancsnoki pontjaira.
Hálás vagyok Németországnak a támogatásért. A teljes körű orosz invázió kezdete óta a német segítségnek köszönhetően ukránok ezreinek életét sikerült megmenteni
– írta Zelenszkij, külön kiemelve a légvédelmi rendszerek, a védelmi csomagok és az ország ellenálló képességének erősítését célzó támogatásokat.
Zelenszkij fegyverirodát nyit Németországban
Az ukrán elnök megköszönte a német támogatást ahhoz is, hogy Berlinben megnyílhasson az ukrán fegyverexportot koordináló iroda, amely az ukrán hadiipar termékeinek nemzetközi értékesítését segítené.
„Aktívan dolgozunk a megnyitáson, és folyamatos kapcsolatban maradunk” – tette hozzá.
A beszélgetés során egyeztették az ukrán és német álláspontokat az európai politikai kérdésekben és a kétoldalú kapcsolatokban is. Zelenszkij végül hangsúlyozta:
Ukrajna mindent meg fog tenni azért, hogy erősítse partnerei bizalmát.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)
