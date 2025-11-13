ZelenszkijtámogatásNémetországMerzorosz-ukrán háborúköszönet

Zelenszkij: Köszönet Németországnak a támogatásért!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral, miután személyesen látogatott el az ukrán harcoló alakulatok parancsnoki pontjaira.

Szabó István
Forrás: Telegram2025. 11. 13. 20:32
Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Tobias Schwarz Forrás: AFP
Zelenszkij közölte, hogy tájékoztatta Merzet a front aktuális helyzetéről, és megvitatták, milyen kulcsfontosságú lépések segíthetik az ukrán hadsereg védelmét a következő időszakban.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Hálás vagyok Németországnak a támogatásért. A teljes körű orosz invázió kezdete óta a német segítségnek köszönhetően ukránok ezreinek életét sikerült megmenteni

írta Zelenszkij, külön kiemelve a légvédelmi rendszerek, a védelmi csomagok és az ország ellenálló képességének erősítését célzó támogatásokat.

Zelenszkij fegyverirodát nyit Németországban

Az ukrán elnök megköszönte a német támogatást ahhoz is, hogy Berlinben megnyílhasson az ukrán fegyverexportot koordináló iroda, amely az ukrán hadiipar termékeinek nemzetközi értékesítését segítené. 

„Aktívan dolgozunk a megnyitáson, és folyamatos kapcsolatban maradunk” – tette hozzá.

A beszélgetés során egyeztették az ukrán és német álláspontokat az európai politikai kérdésekben és a kétoldalú kapcsolatokban is. Zelenszkij végül hangsúlyozta: 

Ukrajna mindent meg fog tenni azért, hogy erősítse partnerei bizalmát.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

Brüsszel háborúzna, de Amerikában betelt a pohár

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

