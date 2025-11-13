Zelenszkij: Köszönet Németországnak a támogatásért!

Hálás vagyok Németországnak a támogatásért. A teljes körű orosz invázió kezdete óta a német segítségnek köszönhetően ukránok ezreinek életét sikerült megmenteni

– írta Zelenszkij, külön kiemelve a légvédelmi rendszerek, a védelmi csomagok és az ország ellenálló képességének erősítését célzó támogatásokat.

Zelenszkij fegyverirodát nyit Németországban

Az ukrán elnök megköszönte a német támogatást ahhoz is, hogy Berlinben megnyílhasson az ukrán fegyverexportot koordináló iroda, amely az ukrán hadiipar termékeinek nemzetközi értékesítését segítené.

„Aktívan dolgozunk a megnyitáson, és folyamatos kapcsolatban maradunk” – tette hozzá.

A beszélgetés során egyeztették az ukrán és német álláspontokat az európai politikai kérdésekben és a kétoldalú kapcsolatokban is. Zelenszkij végül hangsúlyozta: