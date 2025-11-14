Robert C. Castel: Fordulóponthoz érkezett az orosz–ukrán háború

A szakértő ezután a tengeri és légi hadszíntérre tért át. Úgy fogalmazott, hogy a Fekete-tengeren „hajók nélkül zajlik a tengeri háború”, döntően drónokkal és rakétákkal, miközben Oroszország az ukrán kikötőket és a vasúti útvonalakat támadja.

A légiháborúban két párhuzamos kampányt lát: Ukrajna az orosz olajfinomítókat támadja, Oroszország viszont az ukrán áramtermelést és -szállítást, köztük vízi- és hőerőműveket. Castel szerint az ukrán energiarendszer elleni csapások az ország mindennapi túlélését fenyegetik, míg az orosz energiaexportot érő ukrán támadások fájdalmasak ugyan, de nem létkérdés Moszkva számára.

A beszélgetés második részében az ukrán korrupciós botrányról volt szó. Castel úgy vélte, Ukrajnában a korrupció nem rendszerhiba, hanem a rendszer egyik alapvető sajátossága, amely a háború előtt is mélyen beépült az állam működésébe.

Szerinte nem valószínű, hogy Volodimir Zelenszkij beleroppanna a botrányba, de túlélése azon múlik, hogyan kezeli a helyzetet – ennek jeleként értékelte miniszterek villámgyors menesztését is.

A műsor érintette az északi és balti országok új fegyvercsomagját is: Castel szerint a csomag főként lőszert és légvédelmi rakétákat tartalmaz, „golyókat, nem puskákat”, és nem hoz minőségi ugrást Ukrajna számára. Ezzel szemben – tette hozzá – továbbra sincs válasz Kijev Patriot rendszerekre vonatkozó igényére. A globális fegyverkezési rekord kapcsán arra figyelmeztetett: önmagában a katonai kiadások növekedése nem azonos a katonai hatékonyság javulásával, sok múlik azon, mire költik a pénzt.