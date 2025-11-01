idezojelek
Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

Robert C. Castel
2025. 11. 01.

A „győzelem” valaha zászlókitűzést és feltétel nélküli kapitulációt jelentett. Ma inkább kényes egyensúly, a politika, a társadalmi legitimitás és a fenntartható politikai konstruktumok metszéspontja. 

Furcsa paradoxon ez. 

Miközben a fejlett haderők technikai fölénye nő, a valódi stratégiai győzelem – úgy a meghatározás, mint a megvalósítás szintjén – egyre nehezebben megfogható. Nem elég csatákat nyerni, rendezett és főleg prezentálható végállapotot kell teremteni, ahol a katonai eredmény kézzelfogható politikai haszonná alakul át. A modern konfliktusok természete, a globális összekapcsoltság és a közvélemény elvárásai együtt alakították át a hagyományos képletet. 

Manapság a győzelem annyit ér, amennyit a háború utáni rend tartósságában, a honi és nemzetközi elfogadottságban és a politikai rendezés fenntarthatóságában megőriz.

Egy nemzet stratégiai kultúrájában gyökerező győzelemképzete az, ami meghatározza a politikai célokat, a katonai-diplomáciai tervezést és végrehajtást, továbbá a lezárás feltételeit. Nem dichotomikus fogalomról van szó, hanem egy spektrumról, amelynek egyik végén a klasszikus megsemmisítő logika, a másikon a viselkedést formáló kényszerítés áll. Clausewitz ma is iránytű: a háború továbbra is a politika folytatása más eszközökkel, s a győzelem lényege az ellenfél akaratának megtörése a saját politikai cél érdekében. Ehhez a „súlypont” felismerése a kulcs, legyen az a reguláris haderő törzse, a főváros, egy létfontosságú szövetséges vagy bármely kohéziót adó elem. 

Mindez persze csupán Clausewitz ideális típusa. A nagy teoretikus maga is tisztában volt azzal, hogy az elméleti „totális” háború nem azonos a gyakorlat korlátozott, tökéletlen háborúival. Ugyanakkor a modern kudarcok egyik gyökere, hogy a haderők – gondoljunk például Irakra – túlságosan az ellenfél eszközeinek szétzúzására összpontosítanak, miközben az ellenállás gyökereit érintetlenül hagyják. Katonai siker politikai transzformáció nélkül nem győzelem, csupán egy elhúzódó patthelyzet. A „katonai” címszó alatt sem pusztán a bakancshúzót és a fegyverolajat kell érteni. 

A diplomácia, a gazdasági nyomásgyakorlás, az információs műveletek nem ellentétei, hanem a kiegészítői a hadviselésnek. Ebből kifolyólag a győzelemnek a kinetikuson kívül számos egyéb mértékegysége is van.

A nyers erő logikája a teljes fizikai dominanciára és a feltétel nélküli megadás kierőszakolására épít. A második világháború klasszikus példa erre, amikor a tengelyhatalmak ipari és katonai bázisát porrá zúzták. A nukleáris korban azonban a nagyhatalmak közti összecsapás e módszere kölcsönös megsemmisülés kockázatát hordozza, ezért korlátozott a mozgástere. A kényszerítő stratégia ezzel szemben az ellenfél költség–haszon kalkulációját írja át: van, amikor a céljainak elérését tagadjuk meg tőle és van, amikor folyamatos költséget okozunk. 

Előfordul, hogy a vitatott célpont értékét csökkentjük, s van, hogy az eszkalációval való tudatos játék kényszerít ki engedményt. Az 1991-es Öböl-háború korlátozott célú beavatkozás volt: Kuvait felszabadítása, nem pedig Irak totális felszámolása. A kényszerítés Achilles-sarka mégis az ellenfél pszichológiájának ismerete. A kultúrákat, civilizációkat elválasztó kerítés mellett pipiskedve ritkán látunk át, illetve ritkán látunk bele az ellenfél fejébe. A tévedések, félreértések és a tükörkép-képzések kára pedig gyakran felbecsülhetetlen.

Nem minden győzelem teremtetett egyenlőnek, és az alacsonyabb szint sikere nem garantálja a magasabb szintű eredményt. Ez a klasszikus diszkonnekt, amit főleg Raymond Aron munkásságából ismerünk. A taktikai szinten csaták és összecsapások megnyerése számít. A hadműveleti szinten egy teljes hadjárati cél elérése. A stratégiai szinten a háború átfogó politikai céljainak megvalósítása. A nagystratégiai szinten pedig a háború utáni állapot minősége, a fenntartható, a korábbinál jobb rend létrehozása a tét. 

A történelem tele van példákkal, amikor a taktikai sikerek nem fordultak át stratégiai előnybe, mert a politikai konverzió elmaradt. Irak és Afganisztán kijózanító lecke: konvencionális fölény, GDP stb. ide vagy oda, intézményépítés, jogrend és társadalmi stabilitás nélkül nincs tartós győzelem. A XXI. század győzelme ezért többdimenziós vállalkozás: katonai, információs, gazdasági és diplomáciai eszközök összehangolt alkalmazására épül.

A győzelem értelmezése nem választható el a győzelem mérésétől. A zászló a városháza fölött, a halottak és a foglyok száma ma már kínosan szűk mérce. Az objektív és a szubjektív jelzők együtt adják ki a valóságot. Az objektív győzelem kézzelfogható: terület elfoglalása, formális fegyverletételek, békeszerződés, rezsimváltás. A szubjektív győzelem azonban a közösségi önkép, a narratíva és a politikai önigazolás tere. Még a papíron vesztes fél is érezheti magát győztesnek, ha megőrizte becsületét, identitását, vagy magasabb erkölcsi célra tudja felfűzni a küzdelmet. A két dimenzió súlyozása stratégiai következményekkel jár. Aki a tárgyi eredményeket fetisizálja, az a kinetikus műveletekben lát döntést; aki a percepciót tartja meghatározónak, az információs és pszichológiai műveletekben keres áttörést. Önmagában mindkét megközelítés szükséges, de nem elégséges. Csupán az objektív és a szubjektív mércék együttes vizsgálata adhat útmutatást a győzelem felé vezető úttal kapcsolatban.

A politikai szintű helyzetértékelést a következő három vektor mentén kell elvégezni. Először: teljesültek-e a háborús célok, a rendezés kinek kedvez, tartós-e az új helyzet? Másodszor: sikerült-e kontrollt gyakorolni a fizikai tér és a lakosság felett, semlegesítették-e az ellenfél katonai képességeit, megőrizte-e saját harcképességét a győztes? Harmadszor: nem vált-e pirruszivá az eredmény, fennmaradt-e a belföldi legitimitás, és kapott-e nemzetközi elismerést az új rend? Ehhez társulnak a pszichológiai lakmuszok. A „megbánás” vizsgálata – mennyire bánja a társadalom utólag a választott háborús irányt – gyakran többet mond, mint a statisztika. És ott a kíméletlen, de hasznos kérdés: a végén melyik oldalon állnál szívesebben? Ezek a szubjektív tesztek a hosszú távú politikai, gazdasági és erkölcsi következményeket is beemelik a kalkulusba, s nem egyszer pontosabban jelzik a valódi kimenetet, mint a veszteséglisták adatsorai.

Divatos tézis, hogy a modern háborúkban a győzelem fogalma elavult, sőt veszélyes. Az érvek ismerősek: a győzelem csak totális hódítás lehet (ami ma irreális és erkölcsileg védhetetlen), az etikai korlátok kizárják a döntő sikert, a konfliktusok végtelen mocsárrá válnak, a legitimitás keresése pedig gúzsba köti az erőalkalmazást. Ez a fajta elmélet többek között azért vált egyre népszerűbbé, mert a háború tudománya és művészete egy sui generis szakma, amit valaki vagy elsajátított, vagy nem. Moralizálni viszont mindenki tud.

A győzelem lehetetlenségének az elmélete persze több ponton sántít.

Kategória- és definíciós hibát követ el, amikor összemossa az etikát a stratégiával, és egy testcsellel a megsemmisítéssel azonosítja a győzelmet. Ha viszont a céljainkat úgy határozzuk meg, hogy a győzelem egy igazságos és stabil politikai végállapot elérése legyen, a krajcáros moralizálás máris elveszti végítéletszerű élét. A szelekciós torzítás is túlórában dolgozik, kizárólag elhúzódó intervenciókra fókuszál (Irak, Afganisztán), miközben elhallgatja a korlátozott, mandátumhoz kötött, de sikeres beavatkozásokat, mint az 1991-es Öböl-háború vagy a Sierra Leone-i intervenció. Történelmi ellenpéldák tehát léteznek, amelyek nem hódításra, hanem konkrét igazságtalanság megszüntetésére irányultak és sikeresen elérték céljukat. Végül pedig: a nehéz nem azonos a lehetetlennel. Az etikai és gyakorlati korlátok fegyelmezik a stratégiát, de nem teszik semmissé.

A feladat nem a győzelem fogalmának kidobása, hanem a jól átgondolt korszerűsítése. Először is pontosítani kell: a győzelem nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása. 

Másodszor a jus post bellum szempontjait a kezdetektől integrálni kell: intézményépítés, jogrend, visszailleszkedés nélkül a győzelem időzített patthelyzet. Harmadszor feltételalapú mérőszámokra kell átállni: a „hány ellenség esett el?” típusú mércék helyett azt mérni, ami a kijelölt végállapotot szolgálja. Negyedszer a legitimitást képességként kell kezelni, a nemzetközi mandátum és a helyi társadalom együttműködése nem béklyó, hanem erőszorzó. Ötödször a lezárást már a belépéskor meg kell tervezni, világos kimeneteket, tárgyalási pozíciókat és deeszkalációs „lehajtókat” kell kijelölni.

Végül, de nem utolsósorban, ideje örökre eltemetni a „kilépési stratégia” káros fogalmát. Ha már háborúba indulunk, életet, tulajdont és morális értékeket téve kockára, akkor az egyetlen említésre méltó „kilépési stratégia” csak a győzelem lehet.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

