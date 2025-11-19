Orosz–ukrán háború: indul az utolsó felvonás?

A november 19-i hajnal során az orosz erők Lviv régiót is célba vették Ternopil térségével együtt, rakétákat és drónokat bevetve – erről Makszim Kozickij, a térség katonai adminisztrációjának vezetője számolt be. A támadások következtében egy energetikai létesítmény és egy helyi cég is károkat szenvedett – írja a Zn.ua. Robert C. Castel szerint elkezdődhetett az utolsó téli hadjárat Ukrajnában.

Az orosz–ukrán háború negyedik telén dőlhet el, hogy Oroszország képes lesz-e stratégiai fordulatot elérni. Fotó: NurPhoto

A megszálló erők az éjszaka folyamán harci drónokat és cirkálórakétákat vetettek be Lviv megye ellen. Egy energetikai létesítmény közelében egy faipari cég és egy raktárépület is megrongálódott, az egyik helyszínen pedig még tart a tűz oltása

– közölte Kozickij. Beszámolója szerint nem történt személyi sérülés, és hangsúlyozta, hogy az alapvető szolgáltatások zavartalanul működnek.

Lviv polgármestere, Andrij Szadovij eközben egy fotót tett közzé a város fölé emelkedő füstoszlopról, hozzátéve, hogy a raktárakban gumiabroncsok égnek.

