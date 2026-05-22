Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: egy ember meghalt, eloltották a tüzet + videó

Jermak hiába fellebbezett, marad a karperec és a szigorú felügyelet + videó

A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság fellebbviteli tanácsa nem adott helyt Andrij Jermak beadványának, így a pénzmosási ügyben korábban elrendelt kényszerintézkedések továbbra is hatályban maradnak. Bár Jermak tagadja a vádakat, az ügyészség szerint a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok és a nyilvánosságra került hangfelvételek nagyon is alátámasztják az érintettségét.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 10:36
Nem hittek Jermaknak

A SAPO ügyésze ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy megelőző intézkedések nélkül fennáll az újabb bűncselekmények elkövetésének veszélye.

Az ügyész szerint az ügy szereplői arról egyeztettek, miként írathatnák saját nevükre a Dinasztia lakóparkot, emellett a nyomozásban részt vevő szakértőkre is nyomást gyakoroltak.

Az ügyészség álláspontja szerint a 140 millió hrivnyás óvadék sem elegendő, mivel ez az összeg alig haladja meg a Dinasztia lakópark építésére szánt pénzt. A vád szerint emiatt Jermaknak továbbra is megérheti megszegni a szabályokat.

Az ügyész visszautasította a védelem érveit, és az Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes feleségének telefonján talált bizonyítékokra hivatkozott. A nyomozók szerint az „R2” fedőnév mögött Jermak áll, aki nemcsak a pénzeket akarta ellenőrizni. Az ügy különösen kellemetlen az ukrán vezetésnek, hiszen Kijev az elmúlt években rendre azt hangsúlyozta európai partnereinek, hogy határozott fellépést folytat a korrupció ellen – írja a Vazsnije Isztoriji.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

