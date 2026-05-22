Orbán Viktor bejelentette: megalakul a Védvonal, véget vetnek a liberális terrornak

Leszögezte: ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében. Arról is van információ, hogy egyes állami szerveket miként akarnak bevonni és felhasználni a politikai leszámolásokhoz, és azt is tudják, vannak már olyanok, akik előléptetést remélnek, ha részt vesznek mindezekben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Fidesz támogatóival szembeni, kis súlyú ügyek eljárásaiban mindig nagy az állami lelkesedés, de Matolcsy Ádámékról már valahogy nem esik szó, az valamiért csak a kampányban volt fontos.

Minden túlkapást, erőszakot, megfélemlítést jogi útra viszünk, és mindent nyilvánosságra hozunk. Az eddigieket is. Sokan leszünk, akik innentől kezdve kizárólag ennek a rendszernek a felépítésén dolgozunk majd, mától nekem is ez a feladatom, erre kaptam megbízást az elnökségtől

– fogalmazott. Mint írta, a Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembeforduljunk az áradó gyűlölettel. Meg kell és meg fogjuk védeni a Fidesz támogatóit a véleményük miatt elszenvedett erőszaktól, a internetes terrortól és az állami túlkapásoktól.