Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: egy ember meghalt, eloltották a tüzet + videó

Orbán Viktor bejelentette: megalakul a Védvonal, véget vetnek a liberális terrornak

Orbán Viktor bejelentette a Védvonal megalakulását. A Fidesz szerint tarthatatlan a jobboldali szavazók elleni gyűlöletcunamit, és arra kéri az embereket, rögzítsenek és dokumentáljanak mindent.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 10:34
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Leszögezte: ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében. Arról is van információ, hogy egyes állami szerveket miként akarnak bevonni és felhasználni a politikai leszámolásokhoz, és azt is tudják, vannak már olyanok, akik előléptetést remélnek, ha részt vesznek mindezekben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Fidesz támogatóival szembeni, kis súlyú ügyek eljárásaiban mindig nagy az állami lelkesedés, de Matolcsy Ádámékról már valahogy nem esik szó, az valamiért csak a kampányban volt fontos.

Minden túlkapást, erőszakot, megfélemlítést jogi útra viszünk, és mindent nyilvánosságra hozunk. Az eddigieket is.  Sokan leszünk, akik innentől kezdve kizárólag ennek a rendszernek a felépítésén dolgozunk majd, mától nekem is ez a feladatom, erre kaptam megbízást az elnökségtől

– fogalmazott. Mint írta, a Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembeforduljunk az áradó gyűlölettel. Meg kell és meg fogjuk védeni a Fidesz támogatóit a véleményük miatt elszenvedett erőszaktól, a internetes terrortól és az állami túlkapásoktól.

„Talán nincs is mód rá, hogy most minden esetet számba vegyünk, de mindenki érzi és látja, mit műveltek és művelnek a felhergelt »szeretetország« megalkotói. Rögzítsetek és dokumentáljatok mindent: online erőszakot, zaklatást, rongálást, garázdaságot, kényszerítést, közösség tagja elleni uszítást, bárminemű jogsérelmet, mindent! Elégtételt veszünk mindenkiért, meg fogjuk védeni a polgári oldal méltóságát, és véget vetünk a liberális terrornak!” – zárta a bejegyzését Kocsis Máté.

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz-frakció vezetőhelyettese (Forrás: Facebook)

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
