Tüntettek a gazdák, kicsit hátrált az Európai Unió, de ez kevés lehet

Fontos korlátozás, hogy a vámfelfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból és Fehéroroszországból származó importtermékekre, pedig ez is szerepelt a gazdák követelései között. A bizottság korábbi tanácsi dokumentuma szerint az EU 2024-ben kétmillió tonna ammóniát és 5,9 millió tonna karbamidot importált, emellett 6,7 millió tonna nitrogénalapú műtrágyát és nitrogéntartalmú keveréket hozott be. A dokumentum azt is rögzíti, hogy a közös vámtarifa alá tartozó érintett termékeknél jelenleg 5,5–6,5 százalékos vámok vannak érvényben.

A tét túlmutat a műtrágya árán. A nitrogénalapú műtrágyák előállítása erősen energiaigényes, ezért az energiaárak emelkedése gyorsan megjelenhet a gazdálkodók költségeiben. Ha a termelők tartósan drágábban jutnak hozzá az inputanyagokhoz, az a termelési költségeken keresztül az élelmiszerárakra is nyomást gyakorolhat. A Magyar Nemzet korábbi cikke szerint a FAO adatai is arra utaltak, hogy az élelmiszer-nyersanyagárak ismét nyomás alá kerültek, miközben a műtrágyagyártás költségeit az energiaárak továbbra is erősen befolyásolják.

A tanács döntése az EU hivatalos lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba, és egy évig lesz alkalmazandó. A bizottság ezalatt figyelemmel kíséri a műtrágyapiac alakulását, és szükség esetén javaslatot tehet a felfüggesztés meghosszabbítására vagy módosítására.

A gazdák szerint a mostani intézkedés rövid távon némi levegőhöz juttathatja a piacot, de önmagában aligha oldja meg a műtrágyaválság egészét. Az európai agrárszervezetek továbbra is azt várják Brüsszeltől, hogy az ellátásbiztonságot, az importdiverzifikációt és a gazdák versenyképességét egyszerre kezelő, gyors és gyakorlati megoldásokat hozzon. A következő hónapokban ezért az lesz a kulcskérdés, hogy a vámfelfüggesztés valóban megjelenik-e az árakban, és érezhető könnyítést hoz-e a termelőknek.