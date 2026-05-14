letartóztatásUkrajnaAndrij JermakZelenszkijkorrupció

Börtön Zelenszkij egykori bizalmasának, letartóztatták Jermakot

Luxusvillák, milliós pénzmosási ügy és letartóztatás. Zelenszkij egykori bizalmasa súlyos korrupciós botrányba keveredett.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 8:49
Andrij Jermak Ukrajna elnöki hivatalának korábbi vezetője és ügyvédje, Ihor Fomin óvadéki tárgyaláson a kijevi Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságon (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság két hónapra elrendelte Jermak letartóztatását, ugyanakkor 140 millió hrivnyában határozta meg az óvadék összegét, amelynek megfizetése esetén szabadlábra kerülhet

 – számolt be róla az UNIAN hírügynökség.

Ügyvédje, Ihor Fomin a szerdai bírósági tárgyaláson azt állította, hogy a gyanúsítás megalapozatlan. 

A nyomozó hatóságok szerint Jermak egy olyan szervezett csoport tagja volt, amely 460 millió hrivnya, vagyis több mint 10,4 millió dollár eredetének eltitkolásában vett részt egy Kijev megyei luxusberuházás során.

A nyilvánosságra hozott felvételeken Jermak „P2” fedőnéven szerepel. A nyomozás szerint 2021-ben és 2022 elején egy belsőépítésszel egyeztetett egy, a Dinasztia nevű lakóparkban épülő villa kialakításáról – írta a Sztrana.ua. A beruházást akkoriban Olekszij Csernisev felügyelte, aki akkor Ukrajna közösség- és területfejlesztési minisztere volt.

A korrupcióellenes hatóságok szerint a csoport négy luxusrezidencia felépítését tervezte saját használatra. A beruházás finanszírozását részben illegális forrásból származó készpénzzel próbálták leplezni. A nyomozás szerint az építkezés során összesen kilencmillió dollárt mostak tisztára.

Jermak továbbra is tagadja a vádakat. Azt állítja, hogy a nyomozó hatóságokra példátlan nyilvános nyomás nehezedik, ugyanakkor hangsúlyozta: nem hagyja el Ukrajnát.

2025 novemberében távozott Jermak az elnöki hivatal éléről. Ugyanezen a napon a hatóságok nyomozói házkutatást tartottak nála. Jermak neve a Midasz fedőnevű korrupciós ügyben is felmerült, amely az ukrán atomerőműveket működtető Enerhoatom állami vállalat körüli korrupciós hálózathoz kapcsolódik. A nyomozók szerint a rendszer egyik kulcsfigurája Timur Mindics üzletember lehetett, akit Zelenszkij közeli szövetségeseként tartanak számon.

Borítókép: Andrij Jermak a kijevi Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságon (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Újabb megdöbbentő felvételek buktatták le Zelenszkij bizalmasát: Jermak és körei irányíthatták az ukrán állami bankot

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

Az új miniszterelnök politikai ámokfutása

Bánó Attila avatarja

Amikor Magyar Péter a Fidesz–KDNP-t ócsárolja, akkor két és fél millió magyar választópolgárt is sérteget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu