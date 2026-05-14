Börtön Zelenszkij egykori bizalmasának, letartóztatták Jermakot

Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság két hónapra elrendelte Jermak letartóztatását, ugyanakkor 140 millió hrivnyában határozta meg az óvadék összegét, amelynek megfizetése esetén szabadlábra kerülhet

– számolt be róla az UNIAN hírügynökség.

Ügyvédje, Ihor Fomin a szerdai bírósági tárgyaláson azt állította, hogy a gyanúsítás megalapozatlan.

A nyomozó hatóságok szerint Jermak egy olyan szervezett csoport tagja volt, amely 460 millió hrivnya, vagyis több mint 10,4 millió dollár eredetének eltitkolásában vett részt egy Kijev megyei luxusberuházás során.

A nyilvánosságra hozott felvételeken Jermak „P2” fedőnéven szerepel. A nyomozás szerint 2021-ben és 2022 elején egy belsőépítésszel egyeztetett egy, a Dinasztia nevű lakóparkban épülő villa kialakításáról – írta a Sztrana.ua. A beruházást akkoriban Olekszij Csernisev felügyelte, aki akkor Ukrajna közösség- és területfejlesztési minisztere volt.