A kubai Fenyegetés hiába olimpiai bajnok, megorrolt rá a menedzsere

Az első nagy pofonját megkapta a profik között, promótere nem is beszél vele

Gyerekként szertornásznak készült Álvarez, később váltott az ökölvívásra, ami magyarázza kiemelkedő akrobatikus mozgását, lazaságát és a győzelmei utáni látványos szaltóit. Rendkívül tiszta és éles időzítés, zárt és nyitott fedezék váltogatása, kiváló kontratechnika, valamint precíz, szögekből elindított horgok jellemzik, nem véletlen, hogy a legtöbb szakember már-már benne látta a következő kubai profi világbajnokot. Az első hat meccsét simán megnyerte – ebből kettőt látványos kiütéssel –, így az Ingo Volckmann vezette német Agon Sports április végére már címmecset szervezett a számára.

Álvarez azonban üres „Fenyegetés” maradt, és sokkoló vereséget szenvedett a veretlen panamai José „El Magnífico” Núnez (18-0-2, 8 KO) ellen a WBA Continental Américas kisváltósúlyú bajnoki címmérkőzésén. Az április 24-én, a chilei Santiago városában rendezett gálán Álvarez esélyeshez méltóan kezdett, és már az első menet elején egy tiszta jobbossal padlóra küldte Núnezt. Ekkor úgy tűnt, kézben tartja az összecsapást, ám a fordított alapállású panamai a második menetben ritmust váltott: egy brutális balhoroggal és jobbhorog-kombinációval leütötte Álvarezt, akit a bíró leléptetett.

A magyar ökölvívás nagy ígérete, Kovács Kruzító (háttal) a ringben tapasztalta meg, mit is tud Erislandy Álvarez Fotó: Mirkó István

– Ma már pontosan tudom, mi okozta a vereségemet. Amikor az első menetben leütöttem, úgy gondoltam, ez a meccs megvan, és a gyors siker reményében kinyíltam és fejetlenül támadni kezdtem. Egészen addig jól működött mindez, amíg váratlanul le nem ütött. Ekkor követtem el a második nagy hibámat, túl hamar felálltam a padlóról, és nem vártam meg, amíg a bíró elszámol minimum hétig. Lett volna időm kitisztulni, ám hajtott a vérem, ami aztán a vesztemet okozta. Tanultam ebből, megszereztem a megfelelő tapasztalatot, mennék tovább az úton – árulta el vereségének okait a kubai csillag.