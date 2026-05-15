A kubai Fenyegetés hiába olimpiai bajnok, megorrolt rá a menedzsere

A „La Amenaza”, azaz a Fenyegetés becenevet viselő kubai bunyós jelenleg a világ egyik legizgalmasabb és legtechnikásabb ökölvívója. Legnagyobb sikerét amatőrként a 2024-es párizsi olimpián érte el Erislandy Álvarez, ahol aranyérmet szerzett a kisváltósúly (63,5 kg) mezőnyében, míg két világbajnokságon is dobogóra állt. Különlegessége, hogy a modern kubai rendszernek köszönhetően az amatőr és a profi karriert párhuzamosan futtatja, igaz, legutóbb hatalmas pofonban részesült.

Molnár László
2026. 05. 15. 18:35
Fotó: Mirkó István
Az első nagy pofonját megkapta a profik között, promótere nem is beszél vele

Gyerekként szertornásznak készült Álvarez, később váltott az ökölvívásra, ami magyarázza kiemelkedő akrobatikus mozgását, lazaságát és a győzelmei utáni látványos szaltóit. Rendkívül tiszta és éles időzítés, zárt és nyitott fedezék váltogatása, kiváló kontratechnika, valamint precíz, szögekből elindított horgok jellemzik, nem véletlen, hogy a legtöbb szakember már-már benne látta a következő kubai profi világbajnokot. Az első hat meccsét simán megnyerte – ebből kettőt látványos kiütéssel –, így az Ingo Volckmann vezette német Agon Sports április végére már címmecset szervezett a számára.

Álvarez azonban üres „Fenyegetés” maradt, és sokkoló vereséget szenvedett a veretlen panamai José „El Magnífico” Núnez (18-0-2, 8 KO) ellen a WBA Continental Américas kisváltósúlyú bajnoki címmérkőzésén. Az április 24-én, a chilei Santiago városában rendezett gálán Álvarez esélyeshez méltóan kezdett, és már az első menet elején egy tiszta jobbossal padlóra küldte Núnezt. Ekkor úgy tűnt, kézben tartja az összecsapást, ám a fordított alapállású panamai a második menetben ritmust váltott: egy brutális balhoroggal és jobbhorog-kombinációval leütötte Álvarezt, akit a bíró leléptetett.

Fotó: Mirkó István

– Ma már pontosan tudom, mi okozta a vereségemet. Amikor az első menetben leütöttem, úgy gondoltam, ez a meccs megvan, és a gyors siker reményében kinyíltam és fejetlenül támadni kezdtem. Egészen addig jól működött mindez, amíg váratlanul le nem ütött. Ekkor követtem el a második nagy hibámat, túl hamar felálltam a padlóról, és nem vártam meg, amíg a bíró elszámol minimum hétig. Lett volna időm kitisztulni, ám hajtott a vérem, ami aztán a vesztemet okozta. Tanultam ebből, megszereztem a megfelelő tapasztalatot, mennék tovább az úton – árulta el vereségének okait a kubai csillag.

Ám úgy tűnik, csak menne tovább, ugyanis a promótere annyira megorrolt rá a vereség miatt, hogy azóta nem is kereste Álvarezt.

Kubában mindenki imádja, ám a nagy álma nem valósulhat meg

Mint az olimpiai bajnok lapunknak elmondta, a vereség után hazatért, ahol ugyanolyan szeretettel és bizalommal fogadták, ahogy tették ezt 2024-ben, amikor olimpiai arannyal érkezett haza Havannába. 

– Mindenki biztatott, hogy ez a vereség nem a világ vége, én vagyok Kuba utolsó olimpiai bajnoka, büszkék rám. Ez pedig nagyon megerősít engem, segített feldolgozni ezt a vereséget – fogalmazott Álvarez.

Sajnos a nagy álma, hogy 

Sofiane Oumihával még egyszer egy nagy amatőr világverseny döntőjében összecsapjon, már nem valósulhat meg. 

A franciával ugyanis a 2023-as vb, valamint a 2024-es olimpia döntőjében találkozott – odáig négy kiemeltet vert meg –, és a mérlegük 1-1 a világbajnokságon Oumiha nyert egyhangú pontozással, míg Párizsban a kubai győzött a lehető legszorosabb, 3-2-es pontozással.

– A francia már kizárólag profiként bunyózik, így semmi esély arra, hogy Los Angelesben kettőnk trilógiáját lerendezzük, és eldőljön, melyikünk a jobb. Ráadásul ugyanannál a promóternél vagyunk, és Oumiha egy súlycsoporttal lejjebb bokszol – mesélte Álvarez.

Nagyon hasznos és színvonalas munkát végeznek a Vasasban, ráadásul szakmailag és emberileg megtalálták a közös hangot a vasasos bokszolókkal. Próbálnak nekik ízelítőt adni a kubai stílusból, ami a gyorsaságra és a lábmunkára épül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
