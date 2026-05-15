Az idén már nem nyit ki ez a népszerű hazai strand, itt az oka

A Pécsi Tudományegyetem azt közölte, hogy a fejlesztés a város lakóit, az egyetemi hallgatókat és a helyi sportéletet egyaránt szolgálja. A kivitelezés heteken belül indulhat, ezért a strand az idén nem is nyit ki. Hozzáfűzik azt is, hogy a beruházás kiemelt jelentőségű és sürgős, ugyanis a jelenlegi állapot már nem tenné lehetővé a megbízható működést.

A Pollack Strand működése várhatóan évtizedekre stabilan biztosítottá válik

– fogalmaztak. Már azt is tudni, hogy teljeskörűen megújul a medence és a gépészet, új öltözők és zuhanyzók épülnek, illetve korszerűbb és komfortosabb környezetet hoznak létre.