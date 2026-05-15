A búcsúmérkőzése előtti órákban derült ki, Németh Krisztián nem akárhol folytatja
A labdarúgó NB I utolsó, 33. fordulójának pénteki nyitónapján az MTK Budapest színeiben elbúcsúzik Németh Krisztián. A korábbi magyar válogatott futballistáról a Puskás Akadémia elleni bajnoki előtt kiderült, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nemzetközi játékosmegfigyelőjeként folytatja a karrierjét.
