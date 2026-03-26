A cikk kiemeli, hogy a Budapesten megrendezett konzervatív konferencián részt vevő magyar fiatalok egyszerre mutattak nyitottságot a világ felé és határozott elköteleződést hazájuk iránt. Többen hangsúlyozták: számukra a biztonság, a stabilitás és a nemzeti szuverenitás kiemelt érték.
New York Post: A magyar fiatalok példát mutatnak a világnak
A New York Post friss véleménycikke szerint a CPAC Hungary után egyértelművé vált: Magyarország a nemzetközi konzervatív gondolkodás egyik meghatározó központjává vált. A szerző személyes tapasztalatai alapján arról ír, hogy a magyar fiatalok erős nemzeti identitással, stabil értékrenddel és tudatos jövőképpel rendelkeznek.
A szerző szerint nem véletlen, hogy Magyarországon ilyen szemléletű generáció nő fel. Úgy látja, hogy Orbán Viktor politikája tudatosan erősíti a család, a közösség és a nemzeti identitás szerepét, amely hosszú távon is meghatározza a fiatalok gondolkodását.
A New York Post cikke szerint miközben Magyarországon az Isten, haza és család hármasa áll a középpontban, addig a baloldal – Nyugaton és Magyarországon egyaránt – sokszor éppen ezek gyengítésében érdekelt, és helyettük ideológiai kísérletekkel próbálja formálni a fiatal generációkat.
A lap szerint a különbség egyre látványosabb: egy értékalapú, stabil jövőkép áll szemben a kudarcot vallott ideológiákkal, ami a fiatalok gondolkodásában és világlátásában is egyre inkább megmutatkozik.
A szerző végül arra a következtetésre jut:
a magyar fiatalok példája azt mutatja, hogy egy értékalapú politika képes stabil és magabiztos generációt nevelni – olyat, amelyből akár az Egyesült Államok is tanulhatna.
Borítókép: CPAC Hungary 2026 (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!