New York Post: A magyar fiatalok példát mutatnak a világnak

A New York Post friss véleménycikke szerint a CPAC Hungary után egyértelművé vált: Magyarország a nemzetközi konzervatív gondolkodás egyik meghatározó központjává vált. A szerző személyes tapasztalatai alapján arról ír, hogy a magyar fiatalok erős nemzeti identitással, stabil értékrenddel és tudatos jövőképpel rendelkeznek.

2026. 03. 26. 17:43
CPAC Hungary 2026 Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
A cikk kiemeli, hogy a Budapesten megrendezett konzervatív konferencián részt vevő magyar fiatalok egyszerre mutattak nyitottságot a világ felé és határozott elköteleződést hazájuk iránt. Többen hangsúlyozták: számukra a biztonság, a stabilitás és a nemzeti szuverenitás kiemelt érték.

A szerző úgy látja, hogy Orbán Viktor politikája tudatosan erősíti a család, a közösség és a nemzeti identitás szerepét, amely hosszú távon is meghatározza a magyar fiatalok gondolkodását Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

A szerző szerint nem véletlen, hogy Magyarországon ilyen szemléletű generáció nő fel. Úgy látja, hogy Orbán Viktor politikája tudatosan erősíti a család, a közösség és a nemzeti identitás szerepét, amely hosszú távon is meghatározza a fiatalok gondolkodását.

A New York Post cikke szerint miközben Magyarországon az Isten, haza és család hármasa áll a középpontban, addig a baloldal – Nyugaton és Magyarországon egyaránt – sokszor éppen ezek gyengítésében érdekelt, és helyettük ideológiai kísérletekkel próbálja formálni a fiatal generációkat.

A lap szerint a különbség egyre látványosabb: egy értékalapú, stabil jövőkép áll szemben a kudarcot vallott ideológiákkal, ami a fiatalok gondolkodásában és világlátásában is egyre inkább megmutatkozik.

A szerző végül arra a következtetésre jut: 

a magyar fiatalok példája azt mutatja, hogy egy értékalapú politika képes stabil és magabiztos generációt nevelni – olyat, amelyből akár az Egyesült Államok is tanulhatna.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
