Orbán Viktor gratulált a dán jobboldali politikusnak: A patrióták erősödnek Európában

Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában

– tette hozzá a kormányfő.

Morten Messerschmidt a dániai jobboldali Dán Néppárt (Dansk Folkeparti) vezetője és a dán parlament tagja.

👏🏻 Congratulations on a strong result @MrMesserschmidt! The tide is turning in Denmark, and patriots are gaining ground across Europe. https://t.co/F6xyu81Dxj — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 25, 2026

Orbán Viktor posztja egyértelmű üzenetként értékelhető a patrióta politikai erők erősödésének ügye mellett.

Mint korábban megírtuk, Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokratái kerültek ki a legerősebb pártként a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szerezniük, 1903 óta a leggyengébb eredményüket érték el, miközben a koalíciós blokk nem tudott többséget szerezni.

Morten Messerschmidt, a Dán Néppárt elnöke beszédet mond a kétnapos CPAC Hungary második napján a Budapest Kongresszusi Központban 2025. május 30-án Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Dán Néppárt a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a parlamentben.

Az elmúlt években Orbán Viktor rendszeresen gratulált a hasonlóan gondolkodó európai politikusok sikereihez, jelezve a szoros kapcsolatot a patrióta irányzatok között.