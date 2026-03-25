Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába + videó

Orbán Viktor gratulált a dán jobboldali politikusnak: A patrióták erősödnek Európában

Orbán Viktor a közösségi oldalán gratulált Morten Messerschmidt választási sikeréhez, kiemelve, hogy a jobboldali, patrióta erők egyre nagyobb teret nyernek Európában.

2026. 03. 25. 10:39
Morten Messerschmidt Forrás: Facebook/Morten Messerschmidt
Orbán Viktor miniszterelnök a bejegyzésében azt írta: „Gratulálok a kiváló eredményhez!”

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Kaiser Ákos

Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában

 – tette hozzá a kormányfő.

Morten Messerschmidt a dániai jobboldali Dán Néppárt (Dansk Folkeparti) vezetője és a dán parlament tagja.

Orbán Viktor posztja egyértelmű üzenetként értékelhető a patrióta politikai erők erősödésének ügye mellett.

Mint korábban megírtuk, Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokratái kerültek ki a legerősebb pártként a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szerezniük, 1903 óta a leggyengébb eredményüket érték el, miközben a koalíciós blokk nem tudott többséget szerezni.

Morten Messerschmidt, a Dán Néppárt elnöke beszédet mond a kétnapos CPAC Hungary második napján a Budapest Kongresszusi Központban 2025. május 30-án Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Dán Néppárt a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a parlamentben.

Az elmúlt években Orbán Viktor rendszeresen gratulált a hasonlóan gondolkodó európai politikusok sikereihez, jelezve a szoros kapcsolatot a patrióta irányzatok között.

 

Borítókép: Morten Messerschmidt (Forrás: Facebook/Morten Messerschmidt) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Szakos Enikő
idezojelekpedagóguspálya

A pedagóguspálya presztízsének növekedése a felvételi számok tükrében

Szakos Enikő avatarja

A jövő a tantermekben dől el.

