Orbán Viktor miniszterelnök a bejegyzésében azt írta: „Gratulálok a kiváló eredményhez!”
Orbán Viktor gratulált a dán jobboldali politikusnak: A patrióták erősödnek Európában
Orbán Viktor a közösségi oldalán gratulált Morten Messerschmidt választási sikeréhez, kiemelve, hogy a jobboldali, patrióta erők egyre nagyobb teret nyernek Európában.
Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában
– tette hozzá a kormányfő.
Morten Messerschmidt a dániai jobboldali Dán Néppárt (Dansk Folkeparti) vezetője és a dán parlament tagja.
Orbán Viktor posztja egyértelmű üzenetként értékelhető a patrióta politikai erők erősödésének ügye mellett.
Mint korábban megírtuk, Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokratái kerültek ki a legerősebb pártként a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szerezniük, 1903 óta a leggyengébb eredményüket érték el, miközben a koalíciós blokk nem tudott többséget szerezni.
A Dán Néppárt a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a parlamentben.
Az elmúlt években Orbán Viktor rendszeresen gratulált a hasonlóan gondolkodó európai politikusok sikereihez, jelezve a szoros kapcsolatot a patrióta irányzatok között.
Borítókép: Morten Messerschmidt (Forrás: Facebook/Morten Messerschmidt)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!