Orbán Viktor: Olyan az országjárás, mintha rokonlátogatásra mennék + videó

„Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre. Vagyunk végig, veletek, értetek” – ezzel a felütéssel posztolt videót Orbán Viktor. A miniszterelnök Nagykanizsára tartva szokásához híven megállt egy benzinkúton egy kávészünetre.

A kormányfő munkatársa az országjárást egy rocksztár életéhez hasonlította. – Rocksztár még nem voltam, azt nem tudom, de lehet, ilyen – reagált a kormányfő, aki elárulta: a kampányban a legjobb a vége, de az is, amikor elkezdődik. – Nagyon sok ember van, akiről kiderül, hogy ismerjük egymást.

Ott fogok állni Nagykanizsán, lenézek majd a színpadról, biztos, hogy az első kétszáz emberből legalább harmincat ismerek, vagy az arca ismerős, mert valahol találkoztunk

– árulta el Orbán Viktor, aki hozzátette: olyan, mintha rokonlátogatásra menne, mert annyit kampányolt már az elmúlt évtizedek alatt.

A kormányfő szerdán 18 órakor Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás téren várja a szimpatizánsokat az országjárása következő állomásán.

