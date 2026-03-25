Orbán ViktorNagykanizsaVálasztás 2026országjárás

Orbán Viktor: Olyan az országjárás, mintha rokonlátogatásra mennék + videó

Nagykanizsára menet a kormányfő bevallotta: annyit kampányolt már, hogy mindenhol ismerős arcokkal találkozik, mintha rokonlátogatásra menne.

2026. 03. 25. 8:55
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre. Vagyunk végig, veletek, értetek” – ezzel a felütéssel posztolt videót Orbán Viktor. A miniszterelnök Nagykanizsára tartva szokásához híven megállt egy benzinkúton egy kávészünetre.

A kormányfő munkatársa az országjárást egy rocksztár életéhez hasonlította. – Rocksztár még nem voltam, azt nem tudom, de lehet, ilyen – reagált a kormányfő, aki elárulta: a kampányban a legjobb a vége, de az is, amikor elkezdődik. – Nagyon sok ember van, akiről kiderül, hogy ismerjük egymást.

Ott fogok állni Nagykanizsán, lenézek majd a színpadról, biztos, hogy az első kétszáz emberből legalább harmincat ismerek, vagy az arca ismerős, mert valahol találkoztunk

 – árulta el Orbán Viktor, aki hozzátette: olyan, mintha rokonlátogatásra menne, mert annyit kampányolt már az elmúlt évtizedek alatt.

A kormányfő szerdán 18 órakor Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás téren várja a szimpatizánsokat az országjárása következő állomásán.

Orbán Viktor a héten

  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára
    látogat.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos) 


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu