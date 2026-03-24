Orbán Viktor: Többen vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!

Két fotót tett közzé Orbán Viktor kedden késő este a közösségi médiában: az egyiken az országjárása nagykanizsai állomásán összegyűlt tömeg látható, a másikon a jóval szerényebb gyülekezet, amely a Tisza Párt hódmezővásárhelyi rendezvényén vett részt.

A kormányfő röviden értékelte is a két fotó összehasonlításából levonható következtetést:

Többen vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!

– írta a posztjához.

Kedden Nagykanizsán tartott találkozót a magyar miniszterelnök az országjárásán,

ahol természetesen hatalmas tömeg fogadta.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn pedig Kecskeméten folytatta a programsorozatát. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.