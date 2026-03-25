Történelmi mélyponton a dán kormánypárt

Mette Frederiksen miniszterelnök Szociáldemokrata Pártja szerezte a legtöbb szavazatot a keddi dán parlamenti választáson, azonban 1903 óta a leggyengébb eredményét érte el, miközben a koalíciós blokk nem tudott többséget szerezni. Az előre hozott választásokon a szociáldemokraták a szavazatok 21,9 százalékát szerezték meg, ezzel 38 képviselőt juttathatnak a parlamentbe. Négy évvel korábban jobban szerepeltek, akkor a szavazatok 27,6 százalékát vitték el.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök. Fotó: AFP