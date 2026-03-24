Dániaválasztásbaloldaljobboldal

Akár jobboldali fordulat is jöhet a dán választásokon

A dánok kedden járulnak az urnákhoz, miután Mette Frederiksen miniszterelnök előre hozott választásokat írt ki. Bár a külpolitikai feszültségek növelték a szociáldemokraták esélyeit, a dán választást elsősorban belpolitikai kérdések és a rendkívül szoros erőviszonyok dönthetik el. A felmérések szerint a jobb- és baloldali politikai blokk fej fej mellett haladnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 11:49
Illusztráció: szavazólapok
Illusztráció: szavazólapok Forrás: AFP
A dánok kedden az urnákhoz járulnak, miután Mette Frederiksen miniszterelnök előre hozott parlamenti választásokat írt ki, miután a kormányzó szociáldemokraták jelentős lökést kaptak Donald Trump amerikai elnöktől – számolt be cikkében a Politico.

Akár jobboldali fordulat is jöhet a dán választásokon
Akár jobboldali fordulat is jöhet a dán választásokon (Fotó: AFP)

Frederiksen akár 2026 októberéig is várhatott volna a választások kiírásával, de korábban lépett, miután az év elején szembeszállt Trump fenyegetéseivel, amelyek Grönland annektálására irányultak.

Ez az ellenállás jelentős támogatottságnövekedést eredményezett a párt számára, mindössze hónapokkal azután, hogy történelmi vereséget szenvedtek a tavaly októberi helyhatósági választásokon.

A külpolitika azonban nem fogja eldönteni ezt a választást. A szavazók inkább a belpolitikai kérdésekre összpontosítanak, miközben Dánia széttöredező koalíciós kormánya – ahol két másik pártvezető is kihívja a miniszterelnököt – rendkívül kiélezetté teszi a keddi voksolást.

Bár Dánia egységet mutatott a Fehér Ház nyomásával szemben, a választókat leginkább a hazai helyzet érdekli.  Minden arra utal, hogy Frederiksen balközép pártja, a Szociáldemokraták nyerhetnek. Kampányának egyik fő eleme a vagyonadó újbóli bevezetése, amelyet Dániában 30 éve nem alkalmaznak, és amelynek visszaállítása különösen a baloldali szavazók körében lenne népszerű. 

Fő kihívója, a miniszterelnök-helyettes Troels Lund Poulsen, a Venstre párt vezetője azonban azt állítja, hogy az intézkedés a leggazdagabb dánok kivándorlásához vezetne, gyengítve az ország versenyképességét.

A politikusok arról is vitáztak, hogy visszaállítsák-e az ország „Nagy Imádság Napja” nevű ünnepét, amelyet Frederiksen kormánya 2024-ben megszüntetett, illetve hogy fokozzák-e az erőfeszítéseket az ivóvízszennyezés felszámolására, javítsák az állatjólétet, feloldják-e az atomenergia tilalmát, növeljék a védelmi kiadásokat, vagy szigorítsák a migrációs szabályokat.

Dánia politikai térképe hosszú ideje egy baloldali (piros blokk) és egy jobboldali (kék blokk) között oszlik meg.

2022-ben azonban Frederiksen szakított a hagyománnyal, és széles centrista kormányt alakított. A jelenlegi koalíció a Szociáldemokratákat, a Venstre pártot és a liberális Moderates pártot fogja össze, amelyet a volt miniszterelnök, Lars Løkke Rasmussen vezet.

A felmérések szerint a két politikai blokk fej fej mellett haladnak, miközben Rasmussen Moderates pártja királycsináló szerepbe kerülhet.

A baloldal jelenleg 83 mandátumra számíthat, míg a jobboldal 80-ra – a parlamenti többséghez 90 hely szükséges. Mivel Frederiksen és Poulsen politikailag eltérő irányba tartanak, a jelenlegi koalíció megismétlődése valószínűtlen.

Ez azt jelenti, hogy ha az előrejelzések beigazolódnak, Rasmussen döntheti el, milyen irányba halad az ország.

Frederiksen figyelmeztetett: ha Rasmussen nem működik együtt vele, „akkor nagyon nagy valószínűséggel jobboldali kormány lesz Dániában”.Rasmussen kizárta, hogy ő legyen a következő miniszterelnök, és inkább a kormányalakítás közvetítőjeként ajánlotta fel a szerepét.

Bár a hangsúly a belpolitikán van, Grönland továbbra is fontos szerepet játszik a választásban – csak nem úgy, ahogy sokan várnák. Grönland és Dánia másik autonóm területe, a Feröer-szigetek egyaránt két-két képviselői helyet birtokolnak a parlamentben, amelyek döntő jelentőségűek lehetnek a szoros versenyben.

A Feröer-szigeteken is saját parlamenti választásokat tartanak mindössze két nappal a dán voksolás után. Mindkét autonóm terület politikusai felvetették, hogy megszüntetnék azt a kötelezettséget, amely szerint képviselőket kell küldeniük a dán parlamentbe.

Egyenrangú partnerségről kellene tárgyalnunk Dániával – és akkor már nem lenne szükségünk a dán parlamenti helyeinkre

– mondta Beinir Johannesen, a Fólkaflokkurin párt vezetője és a Feröer-szigetek miniszterelnöki posztjának esélyese.

Borítókép: Illusztráció: szavazólapok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

