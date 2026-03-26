A CPAC nemzetközi csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor mellett

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségimédia-platformján osztotta meg azt a videót, amelyben a CPAC nemzetközi csúcstalálkozójának ülésén a konzervatív szervezet elnöke hivatalos nyilatkozatban támogatja Orbán Viktort a magyarországi választások során.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ Főigazgatója videót osztott meg közösségimédia-felületén, amelyben a CPAC nemzetközi csúcstalálkozóján nyilatkozatban állnak ki a magyar miniszterelnök mellett. Matt Schlapp, a konzervatív szervezet elnöke elmondta, hogy a CPAC teljes mértékben támogatja Orbán Viktor újraválasztását.
Szánthó Miklós a bejegyzésében így tájékoztatott:
A CPAC nemzetközi csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő politikája követendő példa a jobboldal számára az egész világon – ezt a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp jelentette be az amerikai Dallasban.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, hogy az egyhangúlag elfogadott dokumentum szerint a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek az egész transzatlanti szövetség számára, ezért az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását.
A szervezet úgy véli, a magyar miniszterelnök és Donald Trump szövetsége az alapja annak a nemzetközi patrióta összefogásnak, amely képes megállítani a liberális globalizmust, és békét, valamint biztonságot teremteni a nyugati civilizációban.
– fejtette ki Szánthó Miklós.
További Külföld híreink
A CPAC szerint a Tegyük újra naggyá a Nyugatot (Make the West Great Again) mozgalom alapköve az Isten, haza, család hármas egysége, amely gátat szab a woke-ideológiának és a globális progresszivizmusnak.
A dokumentum kiemeli: a CPAC Hungary – melyet múlt szombaton rendeztek meg Budapesten – a józan ész és a keresztény szabadság fellegvárává vált Európában – írta bejegyzésében Szánthó Miklós.
Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
