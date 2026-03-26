A CPAC nemzetközi csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor mellett

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ Főigazgatója videót osztott meg közösségimédia-felületén, amelyben a CPAC nemzetközi csúcstalálkozóján nyilatkozatban állnak ki a magyar miniszterelnök mellett. Matt Schlapp, a konzervatív szervezet elnöke elmondta, hogy a CPAC teljes mértékben támogatja Orbán Viktor újraválasztását.

2026. 03. 26. 11:27
Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ Főigazgatója
Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ Főigazgatója
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségimédia-platformján osztotta meg azt a videót, amelyben a CPAC nemzetközi csúcstalálkozójának ülésén a konzervatív szervezet elnöke hivatalos nyilatkozatban támogatja Orbán Viktort a magyarországi választások során.

Matt Schlapp szerint az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását.
Matt Schlapp szerint az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását.

Szánthó Miklós a bejegyzésében így tájékoztatott: 

A CPAC nemzetközi csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő politikája követendő példa a jobboldal számára az egész világon – ezt a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp jelentette be az amerikai Dallasban.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, hogy az egyhangúlag elfogadott dokumentum szerint a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek az egész transzatlanti szövetség számára, ezért az amerikai CPAC teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását. 

A szervezet úgy véli, a magyar miniszterelnök és Donald Trump szövetsége az alapja annak a nemzetközi patrióta összefogásnak, amely képes megállítani a liberális globalizmust, és békét, valamint biztonságot teremteni a nyugati civilizációban.

– fejtette ki Szánthó Miklós.

A CPAC szerint a Tegyük újra naggyá a Nyugatot (Make the West Great Again) mozgalom alapköve az Isten, haza, család hármas egysége, amely gátat szab a woke-ideológiának és a globális progresszivizmusnak.

A dokumentum kiemeli: a CPAC Hungary – melyet múlt szombaton rendeztek meg Budapesten – a józan ész és a keresztény szabadság fellegvárává vált Európában – írta bejegyzésében Szánthó Miklós.
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu