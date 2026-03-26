„Meg kellett szabadulnunk a ráktól” – Trump drámai bejelentést tett Iránról
Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten: Donald Trump szerint az Egyesült Államok Irán elleni csapásai megszüntettek egy komoly fenyegetést.
Az amerikai elnök szerdán, a Nemzeti Republikánus Kongresszusi Bizottság éves adománygyűjtő vacsoráján beszélt az Irán elleni műveletekről. Trump úgy fogalmazott: a beavatkozásra az évtizedes tétlenség után került sor. Nem volt más lehetőség.
„Nem volt más választásunk, de azt hittem, sokkal rosszabb lesz” – mondta. Hozzátette: arra számított, hogy az energia- és olajárak emelkedni fognak, valamint a tőzsde is visszaesik, de ez végül nem következett be.
„De ez nem számított nekem. Ez rövid távú dolog” – fogalmazott. „Amit tennünk kellett, az az volt, hogy megszüntessük a rákot. Ki kellett vágnunk a rákot. A rák Irán volt egy nukleáris fegyverrel. Kivágtuk. Most be fogjuk fejezni.”
Eközben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy Irán vezetése jelenleg vizsgálja az Egyesült Államok javaslatát a háború lezárására, ugyanakkor jelezte: nem terveznek tárgyalásokat a Közel-Keleten egyre súlyosbodó konfliktus befejezése érdekében – számolt be a Fox News.
További Külföld híreink
A külügyminiszter ugyanakkor arra utalt, hogy Teherán bizonyos feltételek teljesülése esetén hajlandó lehet megállapodást kötni, noha korábban az iráni vezetés nyilvánosan elutasította a tárgyalások lehetőségét Washingtonnal.
További Külföld híreink
Aragcsi hangsúlyozta: a közvetítőkön keresztül zajló üzenetváltás nem tekinthető tárgyalásnak. Mint mondta, az amerikai fél javaslatait továbbították a legfelsőbb iráni vezetéshez, amely szükség esetén alakít ki hivatalos álláspontot.
Donald Trump ezzel szemben azt állította, hogy az iráni vezetők valójában tárgyalni szeretnének, de ezt nem merik nyíltan felvállalni.
Az Egyesült Államok 15 pontos javaslata – amelyet Pakisztánon keresztül juttattak el Teheránhoz – egyebek mellett Irán magasan dúsított uránkészleteinek felszámolását, a dúsítás leállítását, a ballisztikusrakéta-program megszüntetését, valamint a térségbeli szövetségesek finanszírozásának csökkentését tartalmazza.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
