„Meg kellett szabadulnunk a ráktól” – Trump drámai bejelentést tett Iránról

Az amerikai elnök szerdán, a Nemzeti Republikánus Kongresszusi Bizottság éves adománygyűjtő vacsoráján beszélt az Irán elleni műveletekről. Trump úgy fogalmazott: a beavatkozásra az évtizedes tétlenség után került sor. Nem volt más lehetőség.

„Nem volt más választásunk, de azt hittem, sokkal rosszabb lesz” – mondta. Hozzátette: arra számított, hogy az energia- és olajárak emelkedni fognak, valamint a tőzsde is visszaesik, de ez végül nem következett be.

„De ez nem számított nekem. Ez rövid távú dolog” – fogalmazott. „Amit tennünk kellett, az az volt, hogy megszüntessük a rákot. Ki kellett vágnunk a rákot. A rák Irán volt egy nukleáris fegyverrel. Kivágtuk. Most be fogjuk fejezni.”

Eközben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy Irán vezetése jelenleg vizsgálja az Egyesült Államok javaslatát a háború lezárására, ugyanakkor jelezte: nem terveznek tárgyalásokat a Közel-Keleten egyre súlyosbodó konfliktus befejezése érdekében – számolt be a Fox News.