A Politico beszámolója szerint Andrew Puzder Washington EU-nagykövete arról beszélt, hogy az Egyesült Államok több kérdésben – különösen a migráció terén – osztja Magyarország álláspontját. Mint fogalmazott, vannak olyan ügyek, amelyekben az amerikai és a magyar nézőpont egybeesik.
Már a Politico is elismeri: Orbán Viktor előre megmondta, hogy mit kell tenni Európának a migráció megállításáért
A brüsszeli amerikai nagykövet szerint az Egyesült Államok több kérdésben – különösen a migráció terén – osztja Magyarország álláspontját. Andrew Puzder úgy látja, már az Európai Unió is szigorúbb irányba mozdul, ami szerinte közelebb áll a magyar megközelítéshez.
Hozzátette:
az Európai Unió migrációs politikája is szigorodó irányba mozdul el, ami szerinte közelebb áll a magyar megközelítéshez.
A nagykövet arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok jó kapcsolatokat ápol Magyarországgal, és a két ország között több területen is fennáll az együttműködés.
Azt is kifejtette, úgy látja, hogy a Magyarország és az Európai Unió közötti politikai feszültségek a választások után várhatóan mérséklődnek.
Az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitellel kapcsolatban Puzder egyértelművé tette: ez az Európai Unió belső ügye, amelybe az Egyesült Államok nem kíván beavatkozni. Az EU-nak kell döntenie arról, hogy milyen mértékben és milyen feltételek mellett finanszírozza Ukrajnát.
Hozzátette:
Washington inkább arra ösztönzi az európai országokat, hogy növeljék saját pénzügyi szerepvállalásukat, miközben az amerikai támogatás csökkent.
Puzder szavai szerint
Donald Trump kedveli Orbán Viktort, és ezt korábban több alkalommal is kifejezte.
Legutóbb a CPAC Hungary konferencián levetített videóüzenetében támogatta a magyar miniszterelnök újraválasztását, úgy fogalmazva: „Remélem, nagyot nyer.”
Trump úgy fogalmazott:
Teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
