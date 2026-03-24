Rendkívüli

Bukott, sértett egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Orbán ViktorEurópaAmerikaVálasztás 2026migráció

Már a Politico is elismeri: Orbán Viktor előre megmondta, hogy mit kell tenni Európának a migráció megállításáért

A brüsszeli amerikai nagykövet szerint az Egyesült Államok több kérdésben – különösen a migráció terén – osztja Magyarország álláspontját. Andrew Puzder úgy látja, már az Európai Unió is szigorúbb irányba mozdul, ami szerinte közelebb áll a magyar megközelítéshez.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 8:16
Orbán Viktor (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Politico beszámolója szerint Andrew Puzder Washington EU-nagykövete arról beszélt, hogy az Egyesült Államok több kérdésben – különösen a migráció terén – osztja Magyarország álláspontját. Mint fogalmazott, vannak olyan ügyek, amelyekben az amerikai és a magyar nézőpont egybeesik.

A Politico elismeri, Orbán Viktor megmondta, mit kell tenni a migráció megállításáért (Fotó: MTI)

Hozzátette: 

az Európai Unió migrációs politikája is szigorodó irányba mozdul el, ami szerinte közelebb áll a magyar megközelítéshez. 

A nagykövet arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok jó kapcsolatokat ápol Magyarországgal, és a két ország között több területen is fennáll az együttműködés. 

Azt is kifejtette, úgy látja, hogy a Magyarország és az Európai Unió közötti politikai feszültségek a választások után várhatóan mérséklődnek.

Az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitellel kapcsolatban Puzder egyértelművé tette: ez az Európai Unió belső ügye, amelybe az Egyesült Államok nem kíván beavatkozni. Az EU-nak kell döntenie arról, hogy milyen mértékben és milyen feltételek mellett finanszírozza Ukrajnát.

Hozzátette: 

Washington inkább arra ösztönzi az európai országokat, hogy növeljék saját pénzügyi szerepvállalásukat, miközben az amerikai támogatás csökkent. 

Puzder szavai szerint 

Donald Trump kedveli Orbán Viktort, és ezt korábban több alkalommal is kifejezte.

 Legutóbb a CPAC Hungary konferencián levetített videóüzenetében támogatta a magyar miniszterelnök újraválasztását, úgy fogalmazva: „Remélem, nagyot nyer.”

Trump úgy fogalmazott: 

Teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
