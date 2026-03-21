Migrációs nyomás alatt az Európai Unió – rendkívüli intézkedéseket sürget Olaszország és Dánia

A két kormányfő azt javasolja, hogy az Európai Bizottság dolgozzon ki egy úgynevezett „vészfékmechanizmust”, amely tömeges beáramlás esetén azonnali intézkedéseket tenne lehetővé. Ennek részeként felmerült például az is, hogy az uniós határokon már belépéskor vissza lehessen fordítani a menedékkérőket.

A javaslat jól mutatja, hogy több tagállam egyre határozottabb fellépést vár Brüsszeltől a migráció kezelésében, különösen a jelenlegi geopolitikai bizonytalanság közepette.

Feszültség a Közel-Keleten

Bár jelenleg egyelőre nem tapasztalható tömeges elindulás Európa felé, a Közel-Keleten már most is milliók élnek bizonytalan, sokszor embertelen körülmények között. A térségben zajló konfliktusok és a humanitárius helyzet romlása bármikor újabb migrációs hullámot indíthat el.

A 2010-es évek közepén különösen Szíria volt a kivándorlás egyik fő forrása, ahonnan emberek milliói érkeztek Európába, jelentős terhet róva az uniós tagállamokra.