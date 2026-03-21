Migrációs nyomás alatt az Európai Unió – rendkívüli intézkedéseket sürget Olaszország és Dánia

Az egyre feszültebb közel-keleti helyzet miatt közös fellépést sürget Olaszország és Dánia az Európai Unión belül. Giorgia Meloni és Mette Frederiksen levélben fordult az Európai Bizottsághoz és a tagállamok vezetőihez, arra figyelmeztetve, hogy Európának fel kell készülnie egy esetleges új migrációs válságra.

Forrás: Exxpress2026. 03. 21. 6:07
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: Tiziana Fabi Forrás: AFP
A dokumentum – amelyet a brüsszeli uniós csúcstalálkozó előestéjén küldtek el – hangsúlyozza: el kell kerülni a 2015–2016-os migrációs hullám megismétlődését, amikor milliók érkeztek Európába, elsősorban a Közel-Keletről, írta az Exxpress.

Afrikai migránsok egy olasz menekültszálláson (Fotó: Hans Lucas/AFP/Thibaut Durand)

A két kormányfő azt javasolja, hogy az Európai Bizottság dolgozzon ki egy úgynevezett „vészfékmechanizmust”, amely tömeges beáramlás esetén azonnali intézkedéseket tenne lehetővé. Ennek részeként felmerült például az is, hogy az uniós határokon már belépéskor vissza lehessen fordítani a menedékkérőket.

A javaslat jól mutatja, hogy több tagállam egyre határozottabb fellépést vár Brüsszeltől a migráció kezelésében, különösen a jelenlegi geopolitikai bizonytalanság közepette.

Feszültség a Közel-Keleten

Bár jelenleg egyelőre nem tapasztalható tömeges elindulás Európa felé, a Közel-Keleten már most is milliók élnek bizonytalan, sokszor embertelen körülmények között. A térségben zajló konfliktusok és a humanitárius helyzet romlása bármikor újabb migrációs hullámot indíthat el.

A 2010-es évek közepén különösen Szíria volt a kivándorlás egyik fő forrása, ahonnan emberek milliói érkeztek Európába, jelentős terhet róva az uniós tagállamokra.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök
Mette Frederiksen dán miniszterelnök, a közelgő dán választás fontos eleme a migrációs politika (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Migráció: helyben kell segíteni

Meloni és Frederiksen szerint a megoldás kulcsa az, hogy a segítséget minél inkább a válságövezetek közelében nyújtsák. 

Úgy vélik, így hatékonyabban és több ember számára lehet támogatást biztosítani, miközben csökkenthető az Európa felé irányuló migrációs nyomás.

A dán miniszterelnök ráadásul kampányidőszakban vetette fel a kérdést, hiszen Dániában napokon belül parlamenti választásokat tartanak. Az ország politikai erői évek óta versenyeznek abban, ki képvisel szigorúbb migrációs politikát.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP/Tiziana Fabi) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu