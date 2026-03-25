Új-Mexikó államban mérföldkőnek számító bírósági ítélet született: a Meta közösségi médiás óriáscéget felelősnek találták a platformjain elkövetett, kiskorúakat célzó bűncselekményekért – számol be róla a The Guardian brit napilap. A 375 millió dolláros (mintegy 135 milliárd forintos) bírság az eddigi legkeményebb válasz a Szilícium-völgy gátlástalanságára.
Lecsapott az igazságszolgáltatás a Metára
Hatalmas győzelmet aratott a gyermekvédelem egy amerikai bíróságon. A Meta 375 millió dolláros büntetést kapott, amiért a profitot a gyermekek biztonsága elé helyezte, és teret engedett a kiskorúak elleni szexuális visszaéléseknek a Facebookon és az Instagramon.
Az esküdtszék megállapította, hogy a Meta tudatosan félrevezette a fogyasztókat a felületei biztonságával kapcsolatban. Raúl Torrez új-mexikói főügyész, aki még 2023 decemberében indította a pert, történelmi győzelemről beszélt.
Az esküdtszék ítélete történelmi győzelem minden gyermek és család számára, akik megfizették az árát annak, hogy a Meta a profitot a gyermekek biztonsága elé helyezte. A Meta vezetői tudták, hogy termékeik kárt okoznak a gyermekeknek, figyelmen kívül hagyták saját alkalmazottaik figyelmeztetéseit, és hazudtak a nyilvánosságnak arról, amit tudtak. Ma az esküdtszék csatlakozott a családokhoz, a pedagógusokhoz és a gyermekbiztonsági szakértőkhöz, és kijelentette: elég volt
– fogalmazott a főügyész.
A per során megdöbbentő részletek láttak napvilágot. A bíróság elé tárt belső dokumentumok bizonyították, hogy a Facebook és az Instagram esetenként a gyermekkereskedelem és a ragadozók vadászterületévé vált. Az ügyészség bemutatta a „MetaPhile” nevű fedett művelet eredményeit is, amely során 2024-ben három férfit tartóztattak le, akik a platformokon keresztül hálóztak be gyermekeket.
A helyzetet tovább súlyosbította a Meta korábbi döntése a Messenger üzenetek teljes titkosításáról. A nyomozók szerint ez a lépés gyakorlatilag láthatatlanná tette a pedofilokat, megakadályozva a kulcsfontosságú bizonyítékok elérését. Ráadásul kiderült: a vállalat a mesterséges intelligenciára bízott moderációval csupán értelmetlen jelentéseket generált, amelyek teljesen használhatatlanok voltak a bűnüldöző szervek számára.
A bíróságon bemutatott videós vallomásokban Mark Zuckerberg és az Instagram-vezér Adam Mosseri döbbenetes cinizmussal állt a kérdéshez. Szerintük a hatalmas felhasználóbázis miatt a gyermekeket érő károk – beleértve a szexuális kizsákmányolást és a mentális egészség károsodását – egyszerűen „elkerülhetetlenek” a platformjaikon. A cég szóvivője jelezte, hogy fellebbeznek az ítélet ellen, fenntartva a narratívát, miszerint ők mindent megtesznek a fiatalok védelmében.
A jogi eljárás azonban május 4-én újabb szakaszba lép. Az állam további pénzbüntetéseket és bíróság által kikényszerített technológiai változtatásokat követel, köztük a szigorú életkorellenőrzést és a ragadozókat védő titkosítások feloldását a kiskorúak esetében.
A nagy techcégek évtizedek óta egy amerikai szövetségi törvényre (a hírhedt 230-as cikkelyre) hivatkozva hárítják el a felelősséget a felületeiken megjelenő tartalmakért. Ez az ítélet azonban átszakította a gátat. Eközben Los Angelesben már egy másik, több száz család által indított gigaper is zajlik a techóriások ellen a fiatalokat szándékosan függőségbe taszító, depressziót okozó algoritmusok miatt – a Metának emiatt is főhet a feje.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
