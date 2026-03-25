Lecsapott az igazságszolgáltatás a Metára

Az esküdtszék megállapította, hogy a Meta tudatosan félrevezette a fogyasztókat a felületei biztonságával kapcsolatban. Raúl Torrez új-mexikói főügyész, aki még 2023 decemberében indította a pert, történelmi győzelemről beszélt.

Az esküdtszék ítélete történelmi győzelem minden gyermek és család számára, akik megfizették az árát annak, hogy a Meta a profitot a gyermekek biztonsága elé helyezte. A Meta vezetői tudták, hogy termékeik kárt okoznak a gyermekeknek, figyelmen kívül hagyták saját alkalmazottaik figyelmeztetéseit, és hazudtak a nyilvánosságnak arról, amit tudtak. Ma az esküdtszék csatlakozott a családokhoz, a pedagógusokhoz és a gyermekbiztonsági szakértőkhöz, és kijelentette: elég volt

– fogalmazott a főügyész.

A per során megdöbbentő részletek láttak napvilágot. A bíróság elé tárt belső dokumentumok bizonyították, hogy a Facebook és az Instagram esetenként a gyermekkereskedelem és a ragadozók vadászterületévé vált. Az ügyészség bemutatta a „MetaPhile” nevű fedett művelet eredményeit is, amely során 2024-ben három férfit tartóztattak le, akik a platformokon keresztül hálóztak be gyermekeket.