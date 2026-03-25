Zuckerberg megépíti a saját utódját? Vagy a dolgozóiét?

Zuckerberg MI-ügynököt fejleszt magának, és azt szeretné, hogy a cégén belül és kívül is mindenkinek legyen végül saját, mesterséges intelligenciával (MI) rendelkező ügynöke. Mindenesetre önmagával kezdi, írja a The Wall Street Journal.

Koncepciója szerint Zuckerberg minden napi tevékenységéről adatot tölt fel egy MI-rendszerbe, amely fokozatosan megtanulja a döntési mintáit, és szakmailag képes lesz tökéletesen szimulálni a személyét. Mindez meghökkentően hangzik ugyan, de nem teljesen újdonság, hanem egy sok éve zajló, lépésről lépésre történő átalakulás aktuális epizódja.

Ha csak az utóbbi másfél évet nézzük: 2025 végén, decemberben a vállalat közel kétmilliárd dollárért felvásárolta a Manus szingapúri székhelyű, de kínai gyökerű startupot, amely általános célú mesterséges intelligencia ügynököket fejleszt. A mesterséges intelligencia ügynök nem azonos a chatbottal: ez az MI nem csupán kérdésekre válaszol, mint a ChatGPT és társai, hanem önállóan, utasítások és felügyelet nélkül végez el összetett feladatokat, kutatástól kódíráson át egészen az üzleti folyamatok automatizálásáig.

Ezt követte most márciusban a Moltbook megvásárlása, amiről mi még az első ködös, zavaros hírek alapján írtunk: ez egy olyan közösségi platform, amelyet kifejezetten MI-botok számára hoztak létre, hogy egymással kommunikálhassanak.

Közben párhuzamosan a vállalatot is elkezdték ilyen irányba alakítani. A Meta dolgozói mára két belső eszközt is rendszeresen használnak: a My Claw-t, amely személyes asszisztensként hozzáfér az üzenetekhez és a munkafájlokhoz, és a Second Brain-t.

My Claw

Képzeljük el, hogy van egy munkatárs, aki egész nap hozzáfér az összes üzenetünkhöz és fájlunkhoz, és ha kell, a mi nevünkben válaszol másoknak. Ez eddig egy személyi asszisztens volt. A My Claw ugyanezt végzi, de azzal a különbséggel, hogy a kollégák oldalán is ott működik egy hasonló ügynök.

Tehát nem ember ír embernek, hanem az egyik munkatárs MI-ügynöke tárgyal a másik dolgozó ügynökével – megbeszéli például, mikor ér rá valaki, hogy áll egy projekt, miről kell tudni egy döntés előtt. Az emberek közötti koordináció egy része tehát már ma is gépek között zajlik, az emberek nevében, de jelenlétük nélkül. Ez az a pont, ahol a „személyi asszisztens" fogalma átalakul valami egészen mássá: az ügynök nem kommunikálni segít, hanem kommunikál helyettünk.

Second Brain

Ez az eszköz egy Meta-alkalmazott saját fejlesztése, amelyet az Anthropic Claude mesterséges intelligencia modelljére épített. A lényege az, hogy egy egész szervezet dokumentumtömegében – projektleírások, belső feljegyzések, korábbi döntések – képes eligazodni, és kérdésre választ adni belőlük. Nem kereső, amely egyszerűen csak megtalálja a megfelelő fájlt, hanem olyan rendszer, amely elolvassa, összeveti és szintetizálja a tartalmakat.