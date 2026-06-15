Levadászhatják a zöldre festett termékeket – országos ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem

Az ellenőrzéseket a tavalyi évhez hasonlóan idén is lefolytatják mind a hagyományos üzletekben, mind az online térben. A vizsgálat kiterjed mind a csomagoláson feltüntetett jelölésekre, mind a termékleírásokban és marketinganyagokban szereplő környezetvédelmi állításokra.
Az NKFH kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók pontos és valós tájékoztatást kapjanak a fenntarthatósági szempontokról, és hogy vásárlói döntésüket ne befolyásolják félrevezető, megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!