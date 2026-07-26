AGFtizenegyesBröndby IF

Ilyen ostoba tizenegyest egészen biztosan nem látott még - videó

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Egészen elképesztő szabálytalanság miatt kellett büntetőt ítélnie a játékvezetőnek a dán labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján. Aarhusban a Bröndby vendégeskedett, ami pedig a tizenegyest illeti? Nézze meg a videót, mert ilyet biztosan nem látott még.

Magyar Nemzet
2026. 07. 26. 8:41
A sárga mezes Luis Binks nagy osotbaságot követett el Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG Forrás: NurPhoto
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Brém-Nagy Ferenc
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