Trump méltatta Mark Zuckerberg döntését

Trump azt írta, hogy „McCormick nagyon tehetséges ember, aki erővel és kiválósággal szolgálta a Trump-adminisztrációt”, valamint gratulált a friss kinevezettnek és méltatta Zuckerberg „kiváló” döntését is. A vállalat egyébként közleményében hangsúlyozta, hogy Dina Powell McCormick a Meta vezetőségének tagjaként segít majd a stratégia és a végrehajtás irányításában.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)