A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Trump méltatta Mark Zuckerberg döntését

Az amerikai elnök is elismerően nyilatkozott Mark Zuckerberg friss döntéséről, hogy Dina Powell McCormicket választotta a META elnökének. McCormick korábban Donald Trump elnök stratégiai nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese volt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 6:34
Fotó: ALEX WONG Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikai elnök is méltatta, hogy Mark Zuckerberg Dina Powell McCormicket választotta a Facebookot és az Instagramot is tulajdonló META új elnökének – írta közösségi oldalán Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese. A vállalat új elnöke korábban Donald Trump elnök stratégiai nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese volt. 

Trump gratulált a kinevezéshez
Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A közösségi platformokat tömörítő (Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads) META vezérigazgatója, Mark Zuckerberg nemrég bejelentette, hogy új elnököt nevezett ki a vállalat élére Dina Powell McCormick személyében. 

Az egyiptomi-amerikai pénzügyi vezető, filantróp és politikai tanácsadó korábban Donald Trump elnök stratégiai nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese volt. Az amerikai elnök egyébként közösségi oldalán meg is szólalt a kinevezés kapcsán. 

Trump azt írta, hogy „McCormick nagyon tehetséges ember, aki erővel és kiválósággal szolgálta a Trump-adminisztrációt”, valamint gratulált a friss kinevezettnek és méltatta Zuckerberg „kiváló” döntését is.  A vállalat egyébként közleményében hangsúlyozta, hogy Dina Powell McCormick a Meta vezetőségének tagjaként segít majd a stratégia és a végrehajtás irányításában.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Google News
