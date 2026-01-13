Trump méltatta Mark Zuckerberg döntését

Az amerikai elnök is méltatta, hogy Mark Zuckerberg Dina Powell McCormicket választotta a Facebookot és az Instagramot is tulajdonló META új elnökének – írta közösségi oldalán Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese. A vállalat új elnöke korábban Donald Trump elnök stratégiai nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese volt.
A közösségi platformokat tömörítő (Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads) META vezérigazgatója, Mark Zuckerberg nemrég bejelentette, hogy új elnököt nevezett ki a vállalat élére Dina Powell McCormick személyében.
Az egyiptomi-amerikai pénzügyi vezető, filantróp és politikai tanácsadó korábban Donald Trump elnök stratégiai nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettese volt. Az amerikai elnök egyébként közösségi oldalán meg is szólalt a kinevezés kapcsán.
