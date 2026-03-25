Fico: Zelenszkij „felseper” Brüsszellel a Barátság vezeték ügyében

A szlovák miniszterelnök rámutatott: a Barátság kőolajvezeték továbbra is le van zárva, nincs semmilyen időpont arra vonatkozóan, hogy mikor nyitnák meg újra a szállítást. Hozzátette: jelenleg az ország kőolajellátása terén a helyzet nagyon bonyolult, a Slovnaft pozsonyi kőolaj-finomító kénytelen világszerte különböző forrásokból beszerezni a kőolajat, valamint továbbra is érvényes az, hogy a tranzitilletékek az Adria kőolajvezetéken – amelyen keresztül ez a kőolaj Szlovákiába kellene, hogy jusson – rendkívül magasak, és a Slovnaft továbbra is az állami tartalékalapból rendelkezésére bocsátott készleteket használja.