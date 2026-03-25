Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

Fico: Zelenszkij „felseper” Brüsszellel a Barátság vezeték ügyében

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és az egész általa vezetett testület is kezd nevetségessé válni amiatt, hogy a kijevi vezetés nem engedi az uniós vizsgálócsoportnak azt, hogy a helyszínen meggyőződhessen a Barátság kőolajvezeték állapotáról – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi kabinet szerdán Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után, a Facebookon nyilvánosságra hozott videójában.

2026. 03. 25. 20:45
Robert Fico szlovák miniszterelnök
Robert Fico elmondta: tudomásul vették, hogy az ukrán fél elutasítja, hogy az uniós vizsgálócsoport a helyszínen győződhessen meg a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és ez valamit sejtet, valamint szerinte ez a helyzet kezdi nevetségessé tenni az EB vezetését és az egész EB-t is. „Számomra kezd nevetségessé válni az EB elnöke és az egész EB amiatt, ahogyan (Volodimir) Zelenszkij ukrán elnök felseper velük” – fogalmazott Robert Fico.

Robert Fico bírálta Ursula von der Leyent a Barátság vezeték ügyében – a képen Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke

A szlovák miniszterelnök rámutatott: a Barátság kőolajvezeték továbbra is le van zárva, nincs semmilyen időpont arra vonatkozóan, hogy mikor nyitnák meg újra a szállítást. Hozzátette: jelenleg az ország kőolajellátása terén a helyzet nagyon bonyolult, a Slovnaft pozsonyi kőolaj-finomító kénytelen világszerte különböző forrásokból beszerezni a kőolajat, valamint továbbra is érvényes az, hogy a tranzitilletékek az Adria kőolajvezetéken – amelyen keresztül ez a kőolaj Szlovákiába kellene, hogy jusson – rendkívül magasak, és a Slovnaft továbbra is az állami tartalékalapból rendelkezésére bocsátott készleteket használja.

Robert Fico közölte, hogy a jelenlegi körülmények mellett a szlovák kormány azon dolgozik, hogy a továbbiakban is a környező országok árszintjeihez hasonló szinten tartsák az üzemanyagok árát Szlovákiában. Elmondta azt is, hogy a dízelüzemanyagra vonatkozóan a múlt héten bevezetett – eredetileg egy hónapos időszakra tervezett – korlátozások működőképesnek bizonyultak, és a szlovák kormány azok megtartását tervezi.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
