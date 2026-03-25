Több külföldi titkosszolgálat is befolyásolni akarja a magyar választásokat

Az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője elképesztően riasztónak nevezte azt a nemzetbiztonsági titkosszolgálati jelentést, amely megállapította, hogy a Tisza Párt informatikusait Ukrajnában, titkosszolgálati kapcsolatokon keresztül képezték ki.

Emlékeztetett: a történet első köre a Tisza Világ applikáció adatszivárgása volt, szavai szerint már ott is világos volt, hogy valamilyen ukrán szál van a történetben. Gyakorlatilag már ott lehetett látni, hogy

az ukrán nemzetbiztonsági erők és az ukrán titkosszolgálatok ott vannak a háttérben a Tisza Párt informatikai rendszerei körül.

Pócza István hangsúlyozta: ez a második lépés még az előzőnél is megdöbbentőbb, hiszen ebben kiderült, hogy konkrét személyek, azaz a Tisza Párt informatikusai esetében látható és tetten érhető ez a tevékenység. Kiemelte: a hétfőn nyilvánosságra került ügyben lengyel és német titkosszolgálati szál is felmerült, ami nem véletlen, mind a két ország egyértelműen elkötelezett Ukrajna mellett a mostani magyar vezetéssel szemben.

Mint mondta: tehát azt lehet mondani, hogy itt

egy összehangolt titkosszolgálati játszma képe kezd kirajzolódni.

Pócza István a műsorban kifejtette, hogy a külföldi titkosszolgálatok befolyásolni akarják a magyar választásokat, hatalomra akarják juttatni a Tiszát, a választást azonban nem nekik, hanem a magyar embereknek kell eldönteniük.

A Tseber Roland-féle történet, az ukrán pénzszállítós ügy, a külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Panyi Szabolcs és a Tisza informatikusainak esete után kezd összeállni a kép egy olyan nagy puzzle, amire az van írva, hogy a Tisza Párt vélhetően tudhatott arról, hogy körülötte titkosszolgálati szereplők tevékenykednek, és próbálják őket hatalomba segíteni. Hozzátette: a nyugati titkosszolgálatok Magyarországon nem megfigyelést végeznek, ami egyébként a dolguk lenne, hanem akciókat és fedett tevékenységeket indítanak.

Az elemző szerint Orbán Viktor kijelentésére, miszerint összeállt egy Brüsszel–Berlin–Kijev–Zágráb-koalíció annak érdekében, hogy Magyarországot elzárják az orosz energiától, a nyugatiak szeretnének egy kormányváltást előidézni Magyarországon, titkosszolgálataik pedig ennek megvalósítására kaphattak utasításokat a magyar választási kampány befolyásolásával.