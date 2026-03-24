Külföldi titkosszolgálatok akarják hatalomra segíteni a Tiszát

Az ukrán, a lengyel és a német titkosszolgálatok is befolyásolni akarják a magyar választásokat, hatalomra akarják juttatni a Tiszát – jelentette ki Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. Kiss Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője példa nélkülinek nevezte, hogy bármelyik ország ilyen hatást próbált volna gyakorolni a magyar választásokra.

A műsor első részében Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője „elképesztően riasztónak" nevezte azt a nemzetbiztonsági titkosszolgálati jelentést, amely megállapította, hogy a Tisza Párt informatikusait Ukrajnában, titkosszolgálati kapcsolatokon keresztül képezték ki. Emlékeztetett:

a történet „első köre" a Tiszavirág applikáció adatszivárgása volt, szavai szerint már ott is világos volt, hogy valamilyen ukrán szál van a történetben.

Gyakorlatilag már ott lehetett látni, hogy az ukrán nemzetbiztonsági erők és az ukrán titkosszolgálatok „ott vannak a háttérben" a Tisza Párt informatikai rendszerei körül – fogalmazott a programvezető.

Pócza István hangsúlyozta: ez a második lépés még az előzőnél is megdöbbentőbb, hiszen

ebből kiderült, hogy konkrét személyek, azaz a Tisza Párt informatikusai esetében látható és tetten érhető ez a tevékenység.

Kiemelte: a hétfőn nyilvánosságra került ügyben lengyel és német titkosszolgálati szál is felmerült, ami nem véletlen, mind a két ország egyértelműen elkötelezett Ukrajna mellett a mostani magyar vezetéssel szemben.

„Tehát ebben a tekintetben azt lehet mondani, hogy itt egy szinte összehangolt titkosszolgálati játszma képe kezd kirajzolódni”

– fogalmazott.

Pócza István a műsorban kifejtette: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolni akarják a magyar választásokat, hatalomra akarják juttatni a Tiszát,

a választást azonban nem nekik, hanem a magyar embereknek kell eldönteniük.

A Tzeber Roland-féle történet, az ukrán pénzszállítós ügy, a külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Panyi Szabolcs és a Tisza informatikusainak esete után „kezd összeállni a kép egy olyan nagy puzzle-lé, amire az van írva, hogy a Tisza Párt vélhetően tudhatott arról, hogy körülötte titkosszolgálati szereplők tevékenykednek és próbálják őket hatalomba segíteni” – jelentette ki Pócza István.