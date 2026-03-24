Nagykanizsán is lebőgött a maréknyi tiszás hőbörgő + videó

Megszokhattuk már, hogy Orbán Viktor országjárásának állomásain mindig akad néhány tiszás hőbörgő, akik igyekeznek a háttérből bekiabálni, ami azonban sem a magyar miniszterelnököt, sem a népes közönséget nem zavarja.
A keddi, Nagykanizsán tartott miniszterelnöki beszéd alatt is megjelent néhány, tudatlan és valószínűleg félrevezetett fiatal, akik képeztek „rendszerváltó tömeget”, amint az M. Kovács Róbert videójában is bebizonyosodott:
A kisszámú, bár időközben több főre felduzzadt tömeg tagjait hiába hívták ki vitázni a helybéliek, a szokásos, tiszás kliséken kívül mást nem tudtak mondani.
Végezetül a nekihevült tiszásokat hangerővel szerelték le a helybéliek.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn Kecskeméten, kedden pedig Nagykanizsán folytatta programsorozatát. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.
