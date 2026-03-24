A tiszások már menekülnének: tagadják, hogy Magyar Péterrel szimpatizálnak + videó

Egy Tisza-szimpatizáns először megpróbálta letagadni, hogy a pártra szavaz, ám a csuklóján viselt karkötő végül leleplezte. Bohár Dániel kérdésére kezdetben azt állította, hogy az csak egy szuvenír, később azonban elismerte, hogy valóban a Tiszát támogatja.

Bohár a videóban, amely Orbán Viktor országjárásának nagykanizsai állomásán készülhetett, szembesíti beszélgetőtársát azzal, hogy hiába tagadja pártszimpátiáját, a tiszás karkötője elárulja.

– Várjál, azt mondtad, nem vagy tiszás, de tiszás karkötőd van.

– Most vettem egyet.

– hangzik el a sajátos párbeszéd.

A videót megosztotta Deák Dániel is. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megértőnek mutatkozott Bohár interjúalanyával: „Teljesen megértem: miután kiderült, hogy a Tisza egy külföldi ügynökpárt és még az informatikusaik is az ukránoknak dolgoznak, nem csodálom, hogy szégyelli, hogy tiszás. Én is szégyellném..." – mondja videójában.

