Borodaj, aki az orosz Állami Duma FÁK-ügyekkel, eurázsiai integrációval és határon túli kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának alelnöke, a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Zelenszkij számára kulcsfontosságú, hogy a világ figyelme továbbra is Ukrajnára irányuljon, írta az Origo.
Zelenszkij a Török Áramlatot is felrobbanthatja
Volodimir Zelenszkij a nemzetközi figyelem fenntartása érdekében akár a Török Áramlat gázvezeték elleni akciót is mérlegelhet – erről beszélt Alekszandr Borodaj. Az orosz politikus úgy véli, az ukrán elnök mozgástere beszűkült, és nincs veszítenivalója, ezért a konfliktus további eszkalációját is vállalhatja.
A képviselő szerint az ukrán vezetés elégedetlen azzal, hogy a nemzetközi figyelem – beleértve az Egyesült Államokét is – egyre inkább a közel-keleti konfliktusokra összpontosul.
Minél több figyelem irányul a Közel-Keletre, annál kevesebb jut neki
– fogalmazott Borodaj, hozzátéve, hogy ez motiválhatja a feszültség további élezését.
Zelenszkij robbanthat?
Korábban Orbán Viktor is arról beszélt, hogy ukrán részről már történtek kísérletek a Török Áramlat infrastruktúrájának megrongálására. A magyar kormányfő szerint ezek célja az lehetett, hogy megszakítsák Magyarország orosz gázellátását.
Orbán Viktor és Robert Fico korábban megakadályozták a kilencvenmilliárd eurós uniós hadikölcsön kifizetését, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomag jóváhagyását is, Ukrajna ugyanis politikai okok miatt blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését.
Borodaj úgy véli, Zelenszkij hatalmának fenntartása szorosan összefügg a háború folytatásával, ezért minden olyan lépés, amely növeli a konfliktus intenzitását és a nemzetközi figyelmet, politikai értelemben előnyös lehet számára.
Magyar Péter a háborúban álló Kijevvel egyeztet
Magyar Péter egyeztetéseket folytatott a háborúban álló Ukrajnával. Az orosz–ukrán háborúban továbbra is intenzív harcok zajlanak, ami egyre több civil áldozatot követel, de a háborúpárti Brüsszel rendületlenül támogatja Ukrajnát.
Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is egyeztetett ukrán szereplőkkel, és 2024-es kijevi látogatása során is kapcsolatba lépett hivatalos körökkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetével. Jelenléte a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Ukrajna melletti kiállásának egyik jelképes állomása a 2024. július 11-i kijevi útja volt.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Brüsszelben (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!