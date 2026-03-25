Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába + videó

Zelenszkij a Török Áramlatot is felrobbanthatja

Volodimir Zelenszkij a nemzetközi figyelem fenntartása érdekében akár a Török Áramlat gázvezeték elleni akciót is mérlegelhet – erről beszélt Alekszandr Borodaj. Az orosz politikus úgy véli, az ukrán elnök mozgástere beszűkült, és nincs veszítenivalója, ezért a konfliktus további eszkalációját is vállalhatja.

Forrás: Origo2026. 03. 25. 10:15
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Brüsszelben Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
Borodaj, aki az orosz Állami Duma FÁK-ügyekkel, eurázsiai integrációval és határon túli kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának alelnöke, a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Zelenszkij számára kulcsfontosságú, hogy a világ figyelme továbbra is Ukrajnára irányuljon, írta az Origo.

A képviselő szerint az ukrán vezetés elégedetlen azzal, hogy a nemzetközi figyelem – beleértve az Egyesült Államokét is – egyre inkább a közel-keleti konfliktusokra összpontosul.

Minél több figyelem irányul a Közel-Keletre, annál kevesebb jut neki

– fogalmazott Borodaj, hozzátéve, hogy ez motiválhatja a feszültség további élezését.

 

Zelenszkij robbanthat?

Korábban Orbán Viktor is arról beszélt, hogy ukrán részről már történtek kísérletek a Török Áramlat infrastruktúrájának megrongálására. A magyar kormányfő szerint ezek célja az lehetett, hogy megszakítsák Magyarország orosz gázellátását.

Orbán Viktor és Robert Fico korábban megakadályozták a kilencvenmilliárd eurós uniós hadikölcsön kifizetését, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomag jóváhagyását is, Ukrajna ugyanis politikai okok miatt blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését.

Borodaj úgy véli, Zelenszkij hatalmának fenntartása szorosan összefügg a háború folytatásával, ezért minden olyan lépés, amely növeli a konfliktus intenzitását és a nemzetközi figyelmet, politikai értelemben előnyös lehet számára.

Magyar Péter a háborúban álló Kijevvel egyeztet

Magyar Péter egyeztetéseket folytatott a háborúban álló Ukrajnával. Az orosz–ukrán háborúban továbbra is intenzív harcok zajlanak, ami egyre több civil áldozatot követel, de a háborúpárti Brüsszel rendületlenül támogatja Ukrajnát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is egyeztetett ukrán szereplőkkel, és 2024-es kijevi látogatása során is kapcsolatba lépett hivatalos körökkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetével. Jelenléte a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Ukrajna melletti kiállásának egyik jelképes állomása a 2024. július 11-i kijevi útja volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
