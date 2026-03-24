Döbbenetes dolgot állít Zelenszkijről Izrael volt miniszterelnöke + videó

A Tűzfalcsoport birtokába került egy felvétel, amin Naftali Benett, Izrael korábbi miniszterelnöke arról beszél, hogyan kérte őt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetítésre Putyinnal 2022 márciusában, miközben már folyt a háború.

Naftali Benett, Izrael korábbi miniszterelnöke döbbenetes dolgot állít Zelenszkijről

Fotó: AFP

Szóval azt mondtam, felhívtam az amerikaiakat, Blinkent is, Sullivant, a nemzetbiztonsági tanácsadót, és azt mondtam: Figyelj, Putyinnal kapcsolatban… Én közvetíthetek Putyin felé

– jelenti ki Benett, majd úgy folytatja: