Hatalmas lebukás: ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait

Döbbenetes dolgot állít Zelenszkijről Izrael volt miniszterelnöke + videó

Egy felvétel új megvilágításba helyezi az orosz–ukrán háború első éveit. Az ukrán elnök maga kérte fel Izrael akkori kormányfőjét, hogy közvetítsen az orosz fél felé, miközben a harcok már zajlottak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 16:13
Putyin és Zelenszkij még 2019-ben Forrás: AFP
A Tűzfalcsoport birtokába került egy felvétel, amin Naftali Benett, Izrael korábbi miniszterelnöke arról beszél, hogyan kérte őt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetítésre Putyinnal 2022 márciusában, miközben már folyt a háború.

Naftali Benett, Izrael korábbi miniszterelnöke döbbenetes dolgot állít Zelenszkijről
Fotó: AFP

Szóval azt mondtam, felhívtam az amerikaiakat, Blinkent is, Sullivant, a nemzetbiztonsági tanácsadót, és azt mondtam: Figyelj, Putyinnal kapcsolatban… Én közvetíthetek Putyin felé

– jelenti ki Benett, majd úgy folytatja:

De aki hívott engem Putyinhoz, az Zelenszkij volt. Zelenszkij hívott engem, miközben már folytak a harcok.

Ezen a ponton ő már tudta, hogy nem lett volna nehéz megölni őt. Volt az úgynevezett denacifikáció, és az általános felfogás szerint ez azt jelentette, hogy meg kell ölni Zelenszkijt, hogy kiürítsék Ukrajnát a fegyverektől és a hadseregétől 

– mondja a felvételen a volt miniszterelnök. 

A podcast műsor további részben elhangzik az is, hogy Benett megkérdezte Putyintól: 

Tervezed, hogy megölöd Zelenszkijt? Ő azt mondta: Nem fogom megölni Zelenszkijt.

A teljes cikk itt olvasható.

 

Borítókép: Putyin és Zelenszkij 2019-ben (Fotó: AFP)

