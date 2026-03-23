Külföldi finanszírozás és a kormány elleni támadás: így dolgozik a Panyi-féle Direkt36

A Panyi Szabolcsot leleplező hangfelvétel nyilvánosságra kerülésével egyértelműen bebizonyosodott, hogy az újságíró külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve igyekszik lejáratni az Orbán-kormányt. A Mandinerhez eljuttatott dokumentum és hangfelvétel szerint Panyi megadta Szijjártó Péter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Panyit portrécikkünkben már kellően bemutattuk, most az a Direkt36 nevű portál következik, ahol elsősorban megjelennek az írásai.

A portál gyakorlatilag kormányellenes agitációs szócsőként működik: a hitelesség látszata érdekében előszeretettel hivatkoznak állítólagos kormányzati belső forrásokból, szivárogtatásból származó értesülésekre, a bennfentesség érzetét keltő más hasonló részletekre.

A portál évek óta visszatérő témája arra a dezinformációra épül, hogy a kormányzat orosz befolyás alatt áll. Már 2022-ben azzal a címmel közöltek cikket, hogy „Putyin hekkerei is látják a magyar külügy titkait, az Orbán-kormány évek óta nem bírja elhárítani őket”. A cikkekben szereplő állításokat a külügy cáfolta, bizonyítani pedig nem tudták Panyiék, a témát mégis hosszú ideig napirenden tartották a balliberális politikai és médiaszereplők. Tavaly nyáron egy kisebb anyaggal igyekeztek a köztudatban fenntartani az „orosz befolyás” kérdését: arról értekeztek, hogy Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő közeli kapcsolatot ápolt az orosz katonai hírszerzés, a GRU egyik tisztjével. Néhány hete azonban emelték a tétet: a Panyi által jegyzett, és ezúttal a Vsquare hírlevelében megjelent írásban az szerepel, hogy a Kreml politikai befolyásolási műveletet készíthet elő a választás előtt, s hogy Moszkva egy politikai machinátorokból álló csapatot bízott meg a beavatkozás koordinálásával.

De kanyarodjunk vissza a Direkt36-ra. A portál az úgynevezett Pegasus-ügyről írt 2021-es cikkében ugyancsak a magyar kormányzatot igyekezett kompromittálni. Azt írták ugyanis, hogy a kabinet számos közéleti szereplőt lehallgatott az izraeli kémszoftverrel, s azt igyekeztek sejtetni, hogy magának Panyinak a mobiltelefonját is feltörték. Ezek az állítások megint csak bizonyítatlanul maradtak. Ettől független éveken keresztül úgy folytatták a „sztorit” – például a beszerzés körülményeiről írva –, mintha valóban botrányról lenne szó. Külön sorozatot indítottak a magyar gazdaság helyzetéről, hol azt bizonygatva , hogy a kormányfő nem tud úrrá lenni a Fidesz állítólagos belső válságán, hol pedig Orbán Viktor külföldi útjaiba igyekeztek gyanús dolgokat belelátni. Szintén visszatérő témaként korrupciót kiáltanak az EU-s források felhasználása kapcsán.