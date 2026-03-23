panyi szabolcskülföldidirekt36

Külföldi finanszírozás és a kormány elleni támadás: így dolgozik a Panyi-féle Direkt36

Panyi Szabolcs egész újságírói tevékenységét más megvilágításba helyezi, hogy egy nyilvánosságra került hangfelvétel szerint külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt a magyar kormány lejáratása céljából. A leleplezés annak a ténynek is új fénytörést ad, hogy a Direkt36, ahol Panyi elsősorban közli írásait, jelentős külföldi forrásokból működik, tartalmai számottevő részét pedig a patrióta kormányt – akár álhírekkel is – támadó cikkek teszik ki.

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 19:57
Panyi Szabolcs újságíró Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Panyi Szabolcsot leleplező hangfelvétel nyilvánosságra kerülésével egyértelműen bebizonyosodott, hogy az újságíró külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve igyekszik lejáratni az Orbán-kormányt. A Mandinerhez eljuttatott dokumentum és hangfelvétel szerint Panyi megadta Szijjártó Péter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Panyit portrécikkünkben már kellően bemutattuk, most az a Direkt36 nevű portál következik, ahol elsősorban megjelennek az írásai. 

A portál gyakorlatilag kormányellenes agitációs szócsőként működik: a hitelesség látszata érdekében előszeretettel hivatkoznak állítólagos kormányzati belső forrásokból, szivárogtatásból származó értesülésekre, a bennfentesség érzetét keltő más hasonló részletekre.

A portál évek óta visszatérő témája arra a dezinformációra épül, hogy a kormányzat orosz befolyás alatt áll. Már 2022-ben azzal a címmel közöltek cikket, hogy „Putyin hekkerei is látják a magyar külügy titkait, az Orbán-kormány évek óta nem bírja elhárítani őket”. A cikkekben szereplő állításokat a külügy cáfolta, bizonyítani pedig nem tudták Panyiék, a témát mégis hosszú ideig napirenden tartották a balliberális politikai és médiaszereplők. Tavaly nyáron egy kisebb anyaggal igyekeztek a köztudatban fenntartani az „orosz befolyás” kérdését: arról értekeztek, hogy Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő közeli kapcsolatot ápolt az orosz katonai hírszerzés, a GRU egyik tisztjével. Néhány hete azonban emelték a tétet: a Panyi által jegyzett, és ezúttal a Vsquare hírlevelében megjelent írásban az szerepel, hogy a Kreml politikai befolyásolási műveletet készíthet elő a választás előtt, s hogy Moszkva egy politikai machinátorokból álló csapatot bízott meg a beavatkozás koordinálásával.

De kanyarodjunk vissza a Direkt36-ra. A portál az úgynevezett Pegasus-ügyről írt 2021-es cikkében ugyancsak a magyar kormányzatot igyekezett kompromittálni. Azt írták ugyanis, hogy a kabinet számos közéleti szereplőt lehallgatott az izraeli kémszoftverrel, s azt igyekeztek sejtetni, hogy magának Panyinak a mobiltelefonját is feltörték. Ezek az állítások megint csak bizonyítatlanul maradtak. Ettől független éveken keresztül úgy folytatták a „sztorit” – például a beszerzés körülményeiről írva –, mintha valóban botrányról lenne szó. Külön sorozatot indítottak a magyar gazdaság helyzetéről, hol azt bizonygatva , hogy a kormányfő nem tud úrrá lenni a Fidesz állítólagos belső válságán, hol pedig Orbán Viktor külföldi útjaiba igyekeztek gyanús dolgokat belelátni. Szintén visszatérő témaként korrupciót kiáltanak az EU-s források felhasználása kapcsán.

Utóbb rendre fény derül a komoly csúsztatásokra, de arra is volt példa, hogy tőről metszett álhírt igyekeztek eladni a közvéleménynek. 

Egy bírósági döntés szerint például álhírnek bizonyult az a 2023-as cikkük, amelyben azt írták, hogy birtokukba került egy Magyarországon létesítendő kínai vegyianyag-elosztó központ terve.

A tavaly év elején a portál által gyártott A Dinasztia című videóval kapcsolatban pedig az merült fel, hogy az az Orbán Viktor lejáratására indított ukrán titkosszolgálati akció része lehetett. Emellett számos körülmény utal arra, hogy az izraeli konfliktus kapcsán Hamász-közeli dzsihadista források is szállíthattak információt a Direkt36-nak.

Soroséktól is ömlöttek a pénzek

Ezek után érdemes egy pillantást vetni a Direkt36 finanszírozására. A hazai dollármédia egyik bástyájával, a Telexszel szimbiózisban működő honlaphoz sokféle módon futnak be külföldi források. Az elmúlt években mások mellett pénzelte őket a Foundation for Democracy and Pluralism nevű NGO. 

Utóbbit a Soros Györggyel, Bajnai Gordonnal és Dobrev Klárával egy körbe tartozó Daniel Sachs alapította, s egyébként a Partizán YouTube-csatornát is támogatta.

Soros György Nyílt Társadalom Alapítványoka szintén a partnereik között van, csakúgy, mint a spekuláns szervezetei által támogatott további szervezetek, így a Civitates és a Sigrid Rausing Trust. A további partnereik között megtalálható a Creditexpress Group és a Rockefeller Brothers Fund is.

Figyelemre méltó, hogy rövid idő alatt rendkívül meredeken megnövekedett a portál külföldi dotációja. 2022-ben összesen 85,2 millió forint értékben érkezett adomány és támogatás a portál mögött álló nonprofit kft.-hez, a teljes bevételük így 21,8 százalékkal lett magasabb az egy évvel korábbinál. 

A Direkt36 pénzeszközállománya még nagyobb mértékben nőtt: a 2021 végi 148 millió forintról 235 millió forintra emelkedett, ami majdnem hatvanszázalékos növekedést jelent.

Míg a 2022-es üzleti évet értékpapírok nélkül zárta a cég, addig 2023-ban már 123,6 millió forintos állományt halmoztak fel, miközben bankszámlájukon is maradt 165 millió az egy évvel korábbi 235-ből. Az egyéb bevételek pedig 21 százalékos növekedést mutattak, így a százmilliót is meghaladták. Új dolgozó felvételére is maradt keret, így 10 fősre bővült a stáb. Személyi jellegű ráfordításokra egyébként 76 milliót költöttek 2023-ban.

Megduplázott nyereség

Ezt követően 2024-ben a Direkt36 Újságíróközpont Nonprofit Kft. megduplázta nyereségét: az eszközök és források egyező végösszege 426 millió forint volt, a cég adózás utáni eredménye pedig 10,8 millió forint, ami jelentős elmozdulás a 2023-as 4,4 milliós profithoz képest.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekolaszország

Salvini is kimondta a lényeget!

Bayer Zsolt avatarja

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.