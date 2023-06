235 millió forinttal a számláján zárta a kampányévet a Direkt36

A Dirket36 nemrég közzétett beszámolójában nem túl bőbeszédű a donorok kilétével kapcsolatban, erre vonatkozó információkat inkább a honlapjukon találunk.

Jellemzően külföldi szervezetekről van szó: a Foundation for Democracy and Pluralism nevű NGO – melyet a Soros Györggyel, Bajnai Gordonnal és Dobrev Klárával egy körbe tartozó Daniel Sachs alapított – a Partizán Youtube-csatornát is támogatta. Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa (OSF) szintén a partnereik között van, csakúgy, mint a spekuláns szervezetei által támogatott további szervezetek, így a Civitates és a Sigrid Rausing Trust. A további partnereik a CREDITEXPRESS Group, a FRITT ORD, az Internews, a Real Reporting Foundation és a Rockefeller Brothers Fund.

A Direkt36 együttműködik a Global Investigative Journalism Network és az Organized Crime and Corruption Reporting Project nevű nemzetközi médiahálózatokkal, melyekhez szintén érkeznek OSF-es források, illetve gurulnak amerikai dollárok. A társaság munkatársait és tanácsadóit esetenként a tengerentúlon képezték, szerepel köztük korábbi 444-es újságíró, Telex-segítő, klubrádiós riporter, a Transparency International mentoráltja, valamint a tavalyi Transparency-Soma díjat elnyerő Panyi Szabolcs.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)