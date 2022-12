Így kezdte Soros felépíteni a magyar dollármédiát

Soros György pénzéből működik az egyik első internetes dollármédium, az Átlátszó. Emellett a Direkt36-hoz hasonlóan a „tényfeltáró” portál különböző, a spekuláns által pénzelt nemzetközi együttműködéseknek is része. Nem lényegtelen szempont, hogy az Átlátszó mögött felbukkant kör politikusi kapcsolatrendszere az egykori SZDSZ-től Bajnai Gordonon át a 2019-ben főpolgármesterré választott Karácsony Gergelyig ér.

A lap Wikipédia-oldala alapján „az Átlátszó.hu egy 2011-ben alapított független, oknyomozó online újság; öndefiníciója szerint civil watchdog (figyelő), amely a közélet tisztaságáért, a közpénzekkel történő átlátható gazdálkodásért küzd.” A főszerkesztő, Bodoky Tamás korábban a liberális Index munkatársa volt, miközben a portál mögött álló cég első felügyelőbizottságának tagjai egyértelműen kötődnek a baloldalhoz. Polyák Gábor 2022-ben tagja volt Márki-Zay Péter szakértői csapatának, sajtó- és médiapolitikai kabinetvezetőként. Bodolai László egyebek közt az LMP választási bizottsági delegáltjaként lett ismert. A harmadik tag, Urbán Ágnes 2013-ban létrehozta a Mérték Médiaelemző Központot, amely baloldali elemzőműhely Soros György alapítványi támogatásával, több régi SZDSZ-es politikus tanácsadásával tevékenykedik, ráadásul a Nyílt Társadalom Alapítvány egyben a Mérték „fő támogatója” – írja az Origó.

Külön figyelemreméltó, hogy az Átlátszó mögötti vállalkozásban 2011 és 2017 között felügyelőbizottsági tag, 2014 és 2019 között pedig egyenesen társtulajdonos (!) volt Tordai Csaba, aki Demszky Gábor kabinetfőnöke, majd Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon államtitkára is volt.

Tordai Bajnaival annak sikertelen politikai visszatérési kísérlete idején, a 2010-es évek első felében is együttműködött a Haza és Haladás Alapítvány kuratóriumi tagjaként, miközben az elvileg független Átlátszót működtető cégben felügyelőbizottsági tag maradt. Emlékezetes, hogy a Bajnai-féle alapítványt is Soros György támogatta külföldről, százmillió forintos nagyságrendben.

Azon már meglepődni sem érdemes, hogy amikor a balliberálisok 2019-ben hatalomra kerültek Budapesten, más Bajnai-közeli figurákhoz hasonlóan Tordai Csaba is a Városházán folytatta, méghozzá Karácsony Gergely főtanácsadójaként és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnökeként.

Szintén társtulajdonos az Átlátszó mögötti cégben 2019 óta Sepsi Tibor, aki szintén erősen kötődik a baloldalhoz. Ahogy azt nemrég a Tűzfalcsoport összefoglalta, Sepsi szakértőként jelent meg abban a Tordai Csaba vezetésével működő Tiszta Választásokért Alapítványban, amely a Bajnai Gordon által meghirdetett „20K – Húszezer ember az ország tízezer pontján egy teljes napon át” nevű baloldali aktivistatoborzó kezdeményezés oldalának üzemeltetéséért felelt, és amely szervezetet az ellenzéki pártok pártalapítványai is támogatták. A dollárbaloldallal együttműködő Tiszta Választásokért Alapítványban Tordai és Sepsi mellett feltűnik Mécs János, a korábbi SZDSZ-es és MSZP-frakciós politikus, Mécs Imre fia, aki előzőleg a Momentum Egyesület elnökségi tagjaként került reflektorfénybe a vidékiekről írt gondolataival.

Szintén nem erősíti az Átlátszó függetlenségének látszatát, hogy a kiadó céget résztulajdonló Sepsi 2017-ben közel 2,8 millió forint ellenében dolgozott egy másik vállalkozásával a Lehet Más a Politikának. Mindemellett Sepsi Baranyi Krisztina ferencvárosi baloldali polgármester oldalán is feltűnt a ferencvárosi polgármesteri hivatal átvételekor.

Ami az Átlátszó bevételeit illeti, azok alapján megint csak jogos a dollármédium elnevezés.

A külföldi finanszírozás kapcsán egy némileg bonyolult pénzcsatornát mutatott be a Tűzfalcsoport. Eszerint 2021-ben az Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a legnagyobb intézményi támogatást az Átlátszónet Alapítvány adta 35 millió forint értékben, amely alapítványt a Soros-féle Open Society Institute nagyjából 16 millió forinttal támogatta a tárgyalt évben.

Az Átlátszó Alapítvány emellett mintegy 5,5 millió forintot kapott 2020 áprilisától decemberig a Covid–19 média monitoring & álhír monitoring című program részeként az OIP/Zinc Network megnevezésű nemzetközi forrástól. A Zinc Network szorosan együttműködik számos nemzetközi NGO-val, magánszektorbeli ügyfelekkel, valamint kormányzati hivatalokkal is, így például az USA Nemzetközi Fejlesztési Hivatalával (USAID), az amerikai külügyminisztériummal és védelmi minisztériummal, a brit belügyminisztériummal és védelmi minisztériummal, az Egyesült Királyság Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatalával.

Tipikus jelenség a külföldről finanszírozott dollármédia esetén a választások előtti időszakban történő speciális aktivizálódás. Erre példa, hogy az Átlátszó a 2018-as választási kampány időszakában pályázatot hirdetett vidéki újságírók toborzása érdekében, és a projektet természetesen egy Soros-alapítvány, az Open Society Initiative for Europe finanszírozta. Azt állították 2014 nyarán, hogy „eredetileg viccnek szántuk az Átlátszó harmadik támogató partijára csak a stábtagoknak készült »Soros Army Budapest« feliratú pólókat”, de később mégis árulni kezdték a sajátos ruhadarabot, és ezzel is igyekeztek forrásokat gyűjteni maguknak. Az is meglehetősen furcsa volt, amikor Bodoky Tamás főszerkesztő 2018 őszén közösen pózolt a Magyarországot elítélő jelentést jegyző Judith Sargentinivel, akinek köszönetet is mondott.

Az Átlátszó mögötti szervezetek mindemellett nemzetközi együttműködésekben is részt vesznek. Így például csak 2021-ben hazai és nemzetközi projektekben való közreműködésükből újabb 15,2 millió forintjuk származott. Szintén a Tűzfalcsoport ismertette, hogy kiket sorolt fel nemzetközi partnerként az Átlátszó az oldalán, és ezek a hálózatos formában működő szervezetek milyen formában részesülnek az amerikai spekuláns támogatásaiból:

100Reporters („oknyomozó újságírás”): a Transparency International a támogatójuk

Organized Crime and Corruption Reporting Project: támogatja a Nyílt Társadalom Alapítvány

International Consortium of Investigative Journalists: őket is a Nyílt Társdalom Alapítvány pénzeli

Global Investigative Journalism Network: finanszírozza őket a Nyílt Társadalom Alapítvány, valamint az Oak Alapítvány, ami előbbitől kap pénzt.

Összefoglalva, az látható, hogy az Átlátszó.hu személyi viszonyait körbejárvaúton-útfélen Bajnai Gordonba és az ő hálózatába botlunk.

Az egyik kulcsembere még tulajdonosként is részt vett a portált működtető vállalkozásban. Ráadásul a dollárbaloldalhoz való kötődés mellett a dollármédia leírás is találó az Átlátszóra, hiszen régóta Soros Györgytől kapják forrásaik egy részét.

Az eredeti cikk az Origó oldalán érhető el.

Borítókép: Soros György (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)