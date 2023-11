Vajon miért hivatkozik egy Hamász-közeli forrásra a balliberális sajtó?

Egy tényfeltáró portál nyomozása szerint egy magyar állampolgársággal is bíró, bangladesi származású étteremtulajdonos aktívan segítette az Izraelre lecsapó, és több száz ártatlan ember életét kioltó Hamász nevű terrorszervezetet. A Tűzfalcsoport utánanézett a cikkben hivatkozott személynek és meglepő helyeken jelent meg a magyar nyilvánosságban.

A Hamász finanszírozói mögött felbukkant egy egykori Budapesten élé oknyomozó újságíró, egy bizonyos Zulkarnain Saer nevű férfi. Megnézték, hogy pontosan kikkel is állhatott kapcsolatban ez a személy és nagy meglepetésre a magyar médiában a Direkt36 és annak nyomán a Telex is hivatkozott rá, sőt a Direkt 36-ot még információkkal is ellátta egy Izraelről szóló anyaguk kapcsán – olvasható a Tűzfalcsoport cikkében.

A Weekly Blitz tényfeltáró portál hozta nyilvánosságra a terrorszervezet mögött álló finanszírozók listáját. Oknyomozó anyagukban megpróbálták felgöngyölíteni az október 7-i, Izrael-elleni átfogó támadást végrehajtó iszlamista terrorszervezet anyagi hátterét, főbb pénzügyi támogatóit.

Az Al Dzsazíra arabpárti médiacsatorna fenntartója, Katar az iszlamista terrorszervezet legfőbb szponzora, de Irán és Törökország is finanszírozza a gázai övezetet és a Hamász adminisztrációt évi több, mint 30 millió dolláros pénzügyi juttatással. A tévécsatorna és Katar a történet szempontjából csak azért fontos, mert Zulkarnain Saer, akit most „dzsihadistaként” azonosított a Weekly Blitz ennél a médiaorgánumnál dolgozik.

A Weekly Blitz anyaga szerint

a terrorszervezet együttműködött Zulkarnain Saer nevű dzsihadistával. A férfinak legalább 5 útlevele van és több nevet is használ, többek között Zulkarnain Saer Khan, Zulkarnain Sami, vagy Tanvir Sadat néven is hivatkozik magára. Ő bangladesi tényfeltáró újságírónak, illetve a katari Al-Dzsazíra hírcsatorna kutató-elemzőjének titulálja magát.

A lap azt írja, hogy a Hamászt támogató bangladesi dzsihadista férfi Budapesten korábban éttermet is üzemeltetett, például a VIII. kerületi Curry House indiai éttermet. Budapesten található üzlete alapvetően az illegális tevékenységhez köthető emberek találkozási pontja volt – állítják. Továbbá azt is megjegyzik, hogy 2022-ben Angliában alapított céget SAMS INC LTD néven, hogy ide helyezze át illegális tevékenységeit, például a kábítószer-kereskedelmet, a pénzmosást és a különböző terrorista szervezetekkel való kapcsolattartást Magyarországról.

Ha a Google-be beírja valaki a nevét – Zulkarnain Saer Khan –, akkor a magyar találatok nagyrésze egy Direkt36-os anyagra vezet rá, amely nem meglepő módon egy izraeli kémszoftert leleplező írásról szól.

Hogyan került kapcsolatba a balliberális lapokkal?

Az Al Dzsazíra (Al Jazeera) készített egy anyagot, amelyben azt állították, hogy izraeli ügynökök Magyarországon képeztek ki bangladesi titkosszolgákat. A Direkt36 egy jó orbánozás reményében lecsapott a sztorira és sikerült annak a férfinak a beszámolója alapján cikket írniuk, akiről most kiderítették, hogy aktívan együttműködik a zsidó állam ellen szervezkedő Hamásszal – írja a Tűzfalcsoport.

A férfit a Direkt 36 – os anyagban a következőképpen mutatták be: „A hírcsatorna a filmben még csak Samikéntemlegette a férfit, de azóta kiderült, hogy a valódi neve Zulkarnain Szaer Kán. Magyarországról már elköltözött és tényfeltáró újságírással kezdett foglalkozni, most pedig a Direkt36-tal újabb részleteket osztott meg a Budapesten lezajlott megfigyelős kiképzésről. Kán elmondta, hogy hét évig élt Magyarországon, és indiai éttermeket üzemeltetett a budapesti Horánszky utcában, illetve a Nyáry Pál utcában.”

Tehát elég nagy bizonyossággal megállapítható, hogy a fent az Euronews és a Weekly Blitz oknyomozó portálok által dzsihadistának titulált Zulkarnain Saer Khan megegyezik azzal a személlyel, aki a Direkt 36-ot információval látta el egy, a magyar és az izraeli nemzetbiztonság tárgykörébe tartozó üggyel kapcsolatban.

A Direkt 36 oknyomozását aztán a Telex is átvette, sőt angol nyelven is megjelent az online lap felületén. Ők sem törődtek azzal, hogy pontosan utánajárjanak az interjúalany motivációinak.

A férfi Sami néven az X-n meglehetősen aktív, ott rendszeresen posztol Magyarországról, de a Palesztina-barát megmozdulásokról is.

Két-három terrorpárti tüntetés mellett természetesen baloldali híreket, bejegyzéseket oszt meg. Ilyen volt az október 22-i bejegyzése is, amikor megosztotta az alábbi képet, amelyen az látható, amint valaki a magyar Miniszterelnökség irodája elé egy szovjet zászlót helyezett el rajta egy csonttal.

A magyar hatóságok egyébként zsarolás és más terroristakapcsolatok miatt kiutasították az országból Zulkarnain Saer Khant. A Pesti Srácok úgy tudja, hogy a magyar illetékes szolgálatok, illetve az idegenrendészeti hatóság folyamatosan nyomon követte Zulkarnain Saer Khan magyarországi tevékenységét, ám a nyomozás lezárultával pontos információt nem osztottak meg az eredményekről.

A Tűzfalcsoport teljes cikke ide kattintva érhető el.