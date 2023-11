Soros György baloldali oligarcha szervezete, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) egy közleményt adott ki, amelyben elítélte a Hamász Izrael elleni pokoli támadásait közel három és fél héttel az október 7-i mészárlás után. Eközben azonban a szervezet aktívan támogat több szélsőbaloldali, Hamász-párti csoportot is.

Az OSF ugyanakkor számos Hamasz-párti csoportnak nyújtott támogatást. A listán többek között szerepel az al-Shabaka, valamint a Palesztin Nyilvános Diplomáciai Intézet. Nemcsak ez, hanem maga Soros is felszólította az Egyesült Államokat és Izraelt a Hamász felkarolására.

Dan Schneider, a Media Research Center (MRC) alelnöke nyilatkozatában kijelentette, hogy ennek köze van ahhoz, hogy az OSF miként pozicionálja magát a 2024-es amerikai elnökválasztás előtt.

Alex és Soros György ugyanazt a kártyát játssza ki, amit a baloldal mindig: teljesen mást mondanak, mint amit tesznek. Továbbra is a radikális Hamász-párti szervezeteket támogatják, amelyek Izrael elpusztítására törekszenek, de szavaik mást közvetítenek.

Úgy véli, a Soros által finanszírozott al-Shabaka például a Hamász invázióját követően nyilatkozatot adott ki, amelyben azt ünnepelte, hogy Izrael határainak elérése kibővíti a palesztin képzeletet az ellenállás és a kollektív szabadság lehetőségei számára. Az al-Shabaka csak 2017 és 2021 között több mint félmillió dollárt kapott Sorostól.

A New York Post az MRC leleplezéseit követően arról számolt be, hogy Soros legalább 15 millió dollárt adományozott azoknak a csoportoknak, amelyek támogatták a Hamász Izrael elleni támadásait. Két Soros által finanszírozott, Hamász-párti gyűlöletkeltő csoport, a Jewish Voice for Peace és az If Not Now tagjai állítólag azok között a tüntetők között voltak, akik október 18-án összegyűltek az Egyesült Államok Capitoliumánál és részt vettek a zavargásokban.