A sorsdöntő uniós csúcs után Brüsszelben tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor – kövesse velünk élőben

A magyar miniszterelnök Brüsszelben számol be az uniós csúcs fejleményeiről. A tanácskozást követően Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, akkor se járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor hozzátette, ő megmondta, hogy Magyarország tartja a decemberi döntést.

