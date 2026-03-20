A sorsdöntő uniós csúcs után Brüsszelben tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor – kövesse velünk élőben

A magyar miniszterelnök Brüsszelben számol be az uniós csúcs fejleményeiről. A tanácskozást követően Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, akkor se járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna.
Orbán Viktor hozzátette, ő megmondta, hogy Magyarország tartja a decemberi döntést.
Cikkünk frissül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!