Deutsch Tamás: A Tisza Párt az Európai Néppárttal egyeztetve hajtaná végre a migrációs paktumot

Deutsch Tamás: A Tisza-kormány végrehajtja a migrációs paktum rendelkezéseit

Deutsch Tamás szerint mindez azért különösen jelentős, mert állítása szerint a Néppárt és a Tisza Párt között olyan politikai megállapodás is születhetett, amely alapján a Magyar Péter vezette kormány végrehajtaná a migrációs paktum rendelkezéseit Magyarországon.

Természetesen úgy gondolom, hogy Európa számára rendkívül fontos, hogy most új kormánya van Magyarországnak. Amely egyértelművé tette, hogy támogatja az európai együttműködést.

– mondta Tobé.

A Fidesz EP-képviselője erre úgy fogalmazott: