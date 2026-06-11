Deutsch Tamás: A Tisza Párt az Európai Néppárttal egyeztetve hajtaná végre a migrációs paktumot

Deutsch Tamás: A Tisza-kormány végrehajtja a migrációs paktum rendelkezéseit
Deutsch Tamás szerint mindez azért különösen jelentős, mert állítása szerint a Néppárt és a Tisza Párt között olyan politikai megállapodás is születhetett, amely alapján a Magyar Péter vezette kormány végrehajtaná a migrációs paktum rendelkezéseit Magyarországon.
Természetesen úgy gondolom, hogy Európa számára rendkívül fontos, hogy most új kormánya van Magyarországnak. Amely egyértelművé tette, hogy támogatja az európai együttműködést.
– mondta Tobé.
A Fidesz EP-képviselője erre úgy fogalmazott:
kiderült, hogy a Néppárt megállapodott a Tisza Párttal, hogy Magyar Péter kormánya végre fogja hajtani Magyarországon a migrációs paktumot. Akkor ez az, amiről Magyar Péterék napok óta mélyen hallgatnak és terelnek.
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