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Deutsch Tamás: A Tisza Párt az Európai Néppárttal egyeztetve hajtaná végre a migrációs paktumot

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Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán reagált a migrációs paktummal kapcsolatos európai parlamenti vitákra, és annak kapcsán rámutatott a Tisza Párt Néppárttal egyező álláspontjára.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 06. 11. 10:52
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője korábban Budapesten Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
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Bízom abban, hogy az Európai Bizottság érvényt fog szerezni azoknak a jogszabályoknak, amelyeket a társjogalkotók elfogadtak és alapvetően meg fogja védeni a szerződéseket. Ez a válaszom és ez minden tagállamra egyaránt vonatkozik

–  válaszolta egy képviselői kérdésre Tobé aki Manfred Weber helyetteseként fontos szerepet tölt be az EP Néppárti frakciójában.

Deutsch Tamás: A Tisza-kormány végrehajtja a migrációs paktum rendelkezéseit

Deutsch Tamás szerint mindez azért különösen jelentős, mert állítása szerint a Néppárt és a Tisza Párt között olyan politikai megállapodás is születhetett, amely alapján a Magyar Péter vezette kormány végrehajtaná a migrációs paktum rendelkezéseit Magyarországon.

Természetesen úgy gondolom, hogy Európa számára rendkívül fontos, hogy most új kormánya van Magyarországnak. Amely egyértelművé tette, hogy támogatja az európai együttműködést.

– mondta Tobé. 

A Fidesz EP-képviselője erre úgy fogalmazott: 

kiderült, hogy a Néppárt megállapodott a Tisza Párttal, hogy Magyar Péter kormánya végre fogja hajtani Magyarországon a migrációs paktumot. Akkor ez az, amiről Magyar Péterék napok óta mélyen hallgatnak és terelnek.

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője korábban Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

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