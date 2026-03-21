Az olajblokád után most már teljes energiablokád alá akarja venni Magyarországot Ukrajna – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. Az ukránok drónokkal támadták a Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomását – számolt be róla Szijjártó Péter. „Tudjuk, miért csinálják. Tudjuk, hogy azért csinálják, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást Magyarországon, hiszen egy totális energiablokád a választás előtt az ellenzéket segíti, de felszólítjuk őket, hogy fejezzék be a beavatkozást” – tette hozzá.
Teljes energiablokád alá venné Magyarországot Ukrajna
Az energiabiztonság, az ukrajnai háború és a magyar belpolitikai folyamatok egyszerre kerültek az európai figyelem középpontjába: Szijjártó Péter teljes energiablokád veszélyére figyelmeztetett, brüsszeli diplomaták példátlan lépéseket helyeztek kilátásba, miközben nyugati vezetők és konzervatív politikusok is megszólaltak a kialakult helyzetről.
Ha Orbán Viktort újraválasztják, egy uniós országcsoport tagjai megvonhatják Budapest szavazati jogát, míg ha Magyar Péter nyerne, az EU vezetői várakozó álláspontot foglalnának el – nyilatkozták a Politico című brüsszeli lapnak uniós diplomaták a csütörtöki, brüsszeli EU-csúcs előtt. A lap megszólalói egy választási győzelem esetén Orbán Viktor bíróság elé állítását is kilátásba helyezték.
Bart De Wever belga miniszterelnök szerint nem normális helyzet az, hogy Európa finanszírozza a háborút és közben nincs is ott a tárgyalóasztalnál. „Szerintem az nem normális, hogy mi finanszírozzuk a háborút, de még csak nem is képviseltetjük magunkat az egyeztetéseken – fogalmazott a kormányfő egy videóban, amelyet Deák Dániel osztott meg a közösségi médiában.
További Külföld híreink
