orbán viktorszijjártó péterszánthó miklós

Teljes energiablokád alá venné Magyarországot Ukrajna

Az energiabiztonság, az ukrajnai háború és a magyar belpolitikai folyamatok egyszerre kerültek az európai figyelem középpontjába: Szijjártó Péter teljes energiablokád veszélyére figyelmeztetett, brüsszeli diplomaták példátlan lépéseket helyeztek kilátásba, miközben nyugati vezetők és konzervatív politikusok is megszólaltak a kialakult helyzetről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 16:23
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Az olajblokád után most már teljes energiablokád alá akarja venni Magyarországot Ukrajna – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. Az ukránok drónokkal támadták a Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomását – számolt be róla Szijjártó Péter. „Tudjuk, miért csinálják. Tudjuk, hogy azért csinálják, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást Magyarországon, hiszen egy totális energiablokád a választás előtt az ellenzéket segíti, de felszólítjuk őket, hogy fejezzék be a beavatkozást” – tette hozzá.

Nyíltan megfenyegették Orbán Viktort Brüsszelből
Ha Orbán Viktort újraválasztják, egy uniós országcsoport tagjai megvonhatják Budapest szavazati jogát, míg ha Magyar Péter nyerne, az EU vezetői várakozó álláspontot foglalnának el – nyilatkozták a Politico című brüsszeli lapnak uniós diplomaták a csütörtöki, brüsszeli EU-csúcs előtt. A lap megszólalói egy választási győzelem esetén Orbán Viktor bíróság elé állítását is kilátásba helyezték.

Bart De Wever belga miniszterelnök szerint nem normális helyzet az, hogy Európa finanszírozza a háborút és közben nincs is ott a tárgyalóasztalnál. „Szerintem az nem normális, hogy mi finanszírozzuk a háborút, de még csak nem is képviseltetjük magunkat az egyeztetéseken – fogalmazott a kormányfő egy videóban, amelyet Deák Dániel osztott meg a közösségi médiában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
