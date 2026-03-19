A brüsszeli orgánum, melyet az uniós vezetés „házi lapjaként” is emlegetnek, valósággal démonizálja a magyar miniszterelnököt a cikkében, melynek publikálását a Európai Unió állam- és kormányfőinek március 19-i csúcstalálkozójának napjára időzítették. Bár az eredeti tervek szerint a találkozó témája a versenyképesség és a gazdaság lett volna, ám az újabb közel-keleti, háborús válság és az Ukrajnának nyújtandó, kilencvenmilliárd eurós hitelt blokkoló magyar vétó okán e két téma fogja meghatározni a mai tanácskozást – írja a Híradó.hu.
Nyílt fenyegetés Brüsszelből: Orbán Viktor bíróság elé állításáról beszélnek
Ha Orbán Viktort újraválasztják, egy uniós országcsoport tagjai megvonhatják Budapest szavazati jogát, míg ha Magyar Péter nyerne, az EU vezetői várakozó álláspontot foglalnának el – nyilatkozták a Politico című brüsszeli lapnak uniós diplomaták a csütörtöki, brüsszeli EU-csúcs előtt. A lap megszólalói egy választási győzelem esetén Orbán Viktor bíróság elé állítását is kilátásba helyezték.
Leszámolás az EU-val?
A szokás szerint elfogult, egyoldalú, kizárólag a brüsszeli, szűk döntéshozói elit álláspontját tükröző hangvételű összeállításában a Politico úgy állítja be Orbán Viktort, mint akinek az utóbbi években sikerült az EU napirendjét saját akaratához igazítania a vétóival. A lap a magyar választások kimenetelét érintő jóslásba is bocsátkozva rámutat: Orbán csütörtökön ismét készen áll erre –
valószínűleg utoljára,
mivel jövő hónapban kemény választási csatát kell vívnia riválisával, Magyar Péterrel. A Politico úgy véli: „Azáltal, hogy a brüsszeli EU-vezetői találkozón azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza az Ukrajnának nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hitelt, amelyet decemberben még jóváhagyott, Orbán átlépte a vörös vonalat a Brüsszel elleni fellépés terén. Ezzel felkészül a blokkal való leszámolásra, amely a magyar választások után hamarosan bekövetkezhet – állította öt EU-diplomata és egy európai kormány minisztere.”
Jaj nektek, ha…
„Bár az unió eddig kerülte a Magyarországgal való komolyabb összetűzést – például nem vonta meg Budapest szavazati jogait –, ez az óvatos hozzáállás a választások után könnyen megváltozhat” – vált át fenyegető hangnemre a brüsszeli házi orgánum.
A lapnak nyilatkozó, a névtelenség homályában maradó uniós diplomaták ennél is tovább mennek: nyilatkozataikban nyíltan megfenyegetik az Orbán Viktorra és a jelenleg kormányzó erőkre voksoló szavazókat, illetve egész Magyarországot, sötét jövőt festve arra az esetre, ha ismét a Fidesz–KDNP alakíthatna kormányt az áprilisi országgyűlési választások után.
Ha Orbánt újraválasztják, egy országcsoport között komoly beszélgetés fog folyni arról, hogyan kezeljék ezt a helyzetet a jövőben – mondta az egyik diplomata.
Ez a beszélgetés valószínűleg másképp alakulna, ha Magyar nyerne, mivel ő jelezte, hogy konstruktívabb szerepet szeretne játszani,
míg az EU vezetői valószínűleg várakozó álláspontot foglalnának el, hogy megfigyeljék, hogyan viselkedik az új kormány – olvasható a cikkben.
„Ennek biztosan lesznek következményei a választások után.
Csak arra várunk, hogy ez bekövetkezzen” – fenyegette meg Magyarországot és választóit egy másik diplomata.
Bíróság elé állítanák
A Politicónak nyilatkozó, a névtelenség homályában maradó diplomaták ennél is tovább mennek: súlyosan megfenyegetik Orbán Viktort is arra az esetre, ha meg merné nyerni az áprilisi választásokat. „Hogy pontosan mit tenne az EU az újraválasztott Orbán megfékezése érdekében, az továbbra is nyitott kérdés. Eddig lehetetlennek bizonyult a 27 EU-tagállam közül 26 támogatását megszerezni egy Budapest ellen indítandó 7. cikkely szerinti eljáráshoz. A diplomaták szerint azonban más jogi lehetőségek, például az uniós források még szigorúbb jogállamisági feltételekhez kötése már terítéken vannak,
akárcsak Orbán bíróság elé állítása a hitel ügyében tanúsított akadályozó magatartása miatt”
– írja a brüsszeli lap, nem részletezve, hogy miféle grémium elé citálná egy célkitűzései szerint gazdasági együttműködési szervezet, az Európai Unió a tagállamának soraiba tartozó, független magyar állam kormányfőjét.
A Politico cikkeiben más alkalommal is visszatérő, nyakatekert érveléssel a lap úgy állítja be a csütörtöki ülés másik fontos témakörét, a Magyarország fontos energiaforrásának számító Barátság kőolajvezeték Kijev általi blokkolását, mintha mindez csak Orbán Viktor diplomáciai mesterkedéseinek része lenne:
„Orbán kihasználta az orosz olajszállítások leállását, hogy megakadályozza a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósítását,
megszegve ezzel a többi EU-vezetőnek tett ígéretét, és kitalálva egy ideális Brüsszel–Budapest–Kijev patthelyzetet a kampányához.”
Az útonálló
A Politico, sajátosan tálalva a körülményeket, felidézi a hazánk területén lekapcsolt, elképesztő mennyiségű készpénzt és mintegy tíz kiló aranyat illegálisan szállító, ismeretlen céllal közlekedő ukrán konvoj esetét is, sajátosan interpretálva a történteket.
Szerintük maga Orbán Viktor (!) volt az, aki
feltartóztatta az ukrán aranyat és tisztviselőket szállító páncélos konvojt, majd közzétett egy videót, amelyben azt állította, hogy Ukrajna megfenyegette a családját.
Ha Zelenszkij dühbe jön
A lap, mely nyilvánvalóan semmi kivetnivalót nem talál sem a magyar voksolók megzsarolásában, sem Orbán Viktor újabb, nyílt megfenyegetésében, komoly kockázatként veti fel: nehogy felbosszantsák Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
E „veszélyre” a lap cikke két alkalommal is felhívja figyelmet: „Most a vezetők dilemmával szembesülnek, mivel Orbán ismét azzal fenyeget, hogy ellopja a show-t az Európai Tanács ülésén: vagy leleplezik a blöffjét azzal, hogy lekerül a napirendről a hitel, és kockáztatják, hogy felbosszantják Zelenszkijt, akit meghívtak az ülésre” – riadozik a Politico. Ráerősít az ijedtségre a lap kedvenc megszólalói, az „uniós diplomaták” egyike is: „Nyilvánvaló az ellenállás azzal szemben, hogy Orbán kerüljön a reflektorfénybe” – mondta ugyanaz a diplomata. „Nem adunk neki teret az EUCO-n. De
ha elbukunk a hitel ügyében, Zelenszkij joggal lesz dühös!”
A lap cikkéből nem derül ki, mit tesz az ukrán elnök, ha dühös lesz.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
