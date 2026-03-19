Nyílt fenyegetés Brüsszelből: Orbán Viktor bíróság elé állításáról beszélnek

Leszámolás az EU-val?

A szokás szerint elfogult, egyoldalú, kizárólag a brüsszeli, szűk döntéshozói elit álláspontját tükröző hangvételű összeállításában a Politico úgy állítja be Orbán Viktort, mint akinek az utóbbi években sikerült az EU napirendjét saját akaratához igazítania a vétóival. A lap a magyar választások kimenetelét érintő jóslásba is bocsátkozva rámutat: Orbán csütörtökön ismét készen áll erre –

valószínűleg utoljára,

mivel jövő hónapban kemény választási csatát kell vívnia riválisával, Magyar Péterrel. A Politico úgy véli: „Azáltal, hogy a brüsszeli EU-vezetői találkozón azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza az Ukrajnának nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hitelt, amelyet decemberben még jóváhagyott, Orbán átlépte a vörös vonalat a Brüsszel elleni fellépés terén. Ezzel felkészül a blokkal való leszámolásra, amely a magyar választások után hamarosan bekövetkezhet – állította öt EU-diplomata és egy európai kormány minisztere.”

Jaj nektek, ha…

„Bár az unió eddig kerülte a Magyarországgal való komolyabb összetűzést – például nem vonta meg Budapest szavazati jogait –, ez az óvatos hozzáállás a választások után könnyen megváltozhat” – vált át fenyegető hangnemre a brüsszeli házi orgánum.

A lapnak nyilatkozó, a névtelenség homályában maradó uniós diplomaták ennél is tovább mennek: nyilatkozataikban nyíltan megfenyegetik az Orbán Viktorra és a jelenleg kormányzó erőkre voksoló szavazókat, illetve egész Magyarországot, sötét jövőt festve arra az esetre, ha ismét a Fidesz–KDNP alakíthatna kormányt az áprilisi országgyűlési választások után.