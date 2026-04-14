Hormuzi-szoros: Trump mestertervvel állt elő a konfliktus megoldására

Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy hétfőn, helyi idő szerint 10 órától életbe léptetette a katonai tengeri zárlatot a Hormuzi-szoros térségében, miután az iráni–amerikai diplomáciai egyeztetések nem vezettek eredményre. Szakértők szerint az amerikai elnök terve hatalmas nyomást helyezhet Irán gazdaságára, amely nagymértékben az olajbevételekre támaszkodik. Az iráni Forradalmi Gárda válaszul határozott lépéseket helyezett kilátásba – számolt be róla az Origo az NBC News cikkére hivatkozva.

A sikertelen béketárgyalások után Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok minden, iráni kikötőkbe tartó vagy onnan induló hajóra kiterjeszti a tengeri blokádot, beleértve a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségét is. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) később megerősítette, hogy erői semleges módon – minden hajóra kiterjedően – hajtják végre az intézkedést. A blokád életbelépése előtt órákkal már jelentősen visszaesett a hajóforgalom, a legtöbb hajó elkerülte a szorost.

A bejelentés nyomán a részvénypiacok gyengültek, miközben a kőolaj ára átlépte a 100 dolláros szintet.

Trump hetek óta igyekezett nyomást gyakorolni Teheránra, hogy nyissa meg a Hormuzi-szorost. Teherán nem tett eleget a felszólításoknak, ehelyett jelentős díjakat vezetett be az áthaladó hajók számára. A jelenlegi, két hétre szóló tűzszünet azt követően lépett életbe, hogy az amerikai elnök súlyos következményekkel fenyegette Iránt, ha nem biztosítja a világ olajszállításának mintegy ötödét lebonyolító útvonal zavartalan működését. Felmerültek kérdések azzal kapcsolatban is, hogy miért zárna le Washington egy olyan útvonalat, amelynek korábban a megnyitására törekedett.