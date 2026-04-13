Nagy-Britannia nem vesz részt Trump elnök Hormuzi-szorossal kapcsolatos terveiben

Az Egyesült Királyság nem vesz részt az Egyesült Államok Irán elleni tengeri blokádjában – közölte a brit miniszterelnök. Keir Starmer kiemelte, hogy a céljuk a Hormuzi-szoros nyitva tartása, nem pedig annak lezárása, és jelenleg is ezen dolgoznak szövetségeseikkel.

2026. 04. 13. 15:16
Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Keir Starmer brit kormányfő leszögezte, hogy az Egyesült Királyság nem csatlakozik Donald Trump amerikai elnök iráni kikötők elleni katonai blokádjához. Hozzátette, hogy a brit aknamentesítő egységek és drónelhárító rendszerek továbbra is jelen lesznek a térségben, ugyanakkor nem biztosítanak hadihajókat vagy katonákat a tengeri blokádhoz. Starmer kifejtette, hogy jelenleg a legfontosabb céljuk a kulcsfontosságú tengeri útvonal – a Hormuzi-szoros – mielőbbi megnyitása, nem pedig annak lezárása – számolt be róla az Origo a BBC cikkére hivatkozva.

Keir Starmer bejelentette, hogy nem vesznek részt a Hormuzi-szorost érintő tengeri blokádban
Keir Starmer bejelentette, hogy nem vesznek részt a Hormuzi-szorost érintő tengeri blokádban
Fotó: AFP

Az Egyesült Államok azt követően döntött a katonai blokádról, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások nem vezettek megállapodáshoz. Trump bejelentette, hogy minden olyan hajót blokád alá vonnak, amely át akar hajózni a Hormuzi-szoroson. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom) közölte, hogy erői „pártatlan módon” fogják végrehajtani az intézkedést az iráni kikötőkbe tartó vagy onnan induló hajókkal szemben, beleértve a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségét is. 

Ugyanakkor jelezték, hogy azok a hajók, amelyek nem iráni kikötők felé tartanak, szabadon közlekedhetnek, és a blokád életbelépése előtt hivatalos tájékoztatást adnak ki a kereskedelmi hajózás számára.

Trump újságíróknak azt nyilatkozta, hogy több ország is részt vesz majd az akcióban, de konkrét részleteket nem árult el. Hozzátette, hogy a NATO segítséget ajánlott fel a szoros „megtisztításához”, és véleménye szerint hamarosan ismét zavartalanul használható lesz. Emellett azt is közölte, hogy az Egyesült Államok aknamentesítő hajókat küld a térségbe, és az Egyesült Királyság NATO-tagként ugyanígy jár majd el.

A brit miniszterelnök – aki nemrég tért vissza az öböl térségéből – hangsúlyozta, hogy szövetségeseikkel azon dolgoznak, hogy a szoros nyitva maradjon, ezért nem támogatják az amerikai blokádot.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu