Nagy-Britannia nem vesz részt Trump elnök Hormuzi-szorossal kapcsolatos terveiben

Keir Starmer brit kormányfő leszögezte, hogy az Egyesült Királyság nem csatlakozik Donald Trump amerikai elnök iráni kikötők elleni katonai blokádjához. Hozzátette, hogy a brit aknamentesítő egységek és drónelhárító rendszerek továbbra is jelen lesznek a térségben, ugyanakkor nem biztosítanak hadihajókat vagy katonákat a tengeri blokádhoz. Starmer kifejtette, hogy jelenleg a legfontosabb céljuk a kulcsfontosságú tengeri útvonal – a Hormuzi-szoros – mielőbbi megnyitása, nem pedig annak lezárása – számolt be róla az Origo a BBC cikkére hivatkozva.

Keir Starmer bejelentette, hogy nem vesznek részt a Hormuzi-szorost érintő tengeri blokádban

Az Egyesült Államok azt követően döntött a katonai blokádról, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások nem vezettek megállapodáshoz. Trump bejelentette, hogy minden olyan hajót blokád alá vonnak, amely át akar hajózni a Hormuzi-szoroson. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom) közölte, hogy erői „pártatlan módon” fogják végrehajtani az intézkedést az iráni kikötőkbe tartó vagy onnan induló hajókkal szemben, beleértve a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségét is.