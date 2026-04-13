Trump blokád alá vonja az iráni kikötőket, komoly lépést jelentett be

Donald Trump vasárnap, miután Marylandben leszállt az Air Force One-ról, több aktuális nemzetközi konfliktusról is beszélt. Kijelentette, hogy az iráni haditengerészeti erőket megsemmisítették egy tervezett energetikai blokád előtt, és élesen bírálta a NATO-t a szerinte elégtelen támogatás miatt.

„A haderejük megsemmisült” – mondta Trump. „A teljes haditengerészetük a víz alá került. Tudják, 158 hajót elvesztettek. A flottájuk gyakorlatilag megszűnt, és az aknatelepítő eszközeik többsége is megsemmisült.”

Holnap 10 órakor életbe lép a blokád

– tette hozzá.

Más országok is dolgoznak azon, hogy Irán ne tudja értékesíteni az olaját.

Trump kiemelte az Egyesült Államok energiafüggetlenségét is, és azt állította, hogy a nemzetközi hajók egyre inkább az amerikai olajat választják a hagyományos útvonalak helyett. „Sok hajó tart az Egyesült Államok felé, hogy olajat vegyen, majd tovább szállítsa azt” – fogalmazott.

Az elnök ezt követően élesen bírálta a NATO-tagállamokat, jelezve, hogy az Egyesült Államok a szövetség fenntartására – különösen Oroszországgal szembeni védekezésre – fordított hatalmas pénzügyi hozzájárulását „nagyon komoly vizsgálat” alá fogják vonni – írja a Fox News.

„Nagyot csalódtam a NATO-ban” – mondta. „Nem álltak mellettünk. Ezermilliárdokat költünk a NATO-ra, mégsem kaptunk támogatást.”

Bár a NATO-országok most igyekeznek segítséget nyújtani, Trump szerint ez már későn történik.

„Most akarnak fellépni, de már nincs valódi fenyegetés” – fogalmazott.