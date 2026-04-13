A Truth Socialon megosztott bejegyzésében Donald Trump így fogalmazott: „Az Egyesült Államok április 13-án, keleti parti idő szerint 10.00 órától blokád alá vonja az iráni kikötőkbe belépő vagy onnan távozó hajókat. Köszönöm, hogy figyelmet fordítanak erre az ügyre!” – írta Trump.
Trump blokád alá vonja az iráni kikötőket, komoly lépést jelentett be
Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok blokád alá vonja az iráni kikötőket, és arról is beszélt, hogy az iráni haditengerészeti erőket megsemmisítették, miközben a NATO-t a szerinte elégtelen támogatás miatt bírálta, és kilátásba helyezte az Egyesült Államok kilépését a szövetségből.
Donald Trump vasárnap, miután Marylandben leszállt az Air Force One-ról, több aktuális nemzetközi konfliktusról is beszélt. Kijelentette, hogy az iráni haditengerészeti erőket megsemmisítették egy tervezett energetikai blokád előtt, és élesen bírálta a NATO-t a szerinte elégtelen támogatás miatt.
„A haderejük megsemmisült” – mondta Trump. „A teljes haditengerészetük a víz alá került. Tudják, 158 hajót elvesztettek. A flottájuk gyakorlatilag megszűnt, és az aknatelepítő eszközeik többsége is megsemmisült.”
Holnap 10 órakor életbe lép a blokád
– tette hozzá.
Más országok is dolgoznak azon, hogy Irán ne tudja értékesíteni az olaját.
Trump kiemelte az Egyesült Államok energiafüggetlenségét is, és azt állította, hogy a nemzetközi hajók egyre inkább az amerikai olajat választják a hagyományos útvonalak helyett. „Sok hajó tart az Egyesült Államok felé, hogy olajat vegyen, majd tovább szállítsa azt” – fogalmazott.
Az elnök ezt követően élesen bírálta a NATO-tagállamokat, jelezve, hogy az Egyesült Államok a szövetség fenntartására – különösen Oroszországgal szembeni védekezésre – fordított hatalmas pénzügyi hozzájárulását „nagyon komoly vizsgálat” alá fogják vonni – írja a Fox News.
„Nagyot csalódtam a NATO-ban” – mondta. „Nem álltak mellettünk. Ezermilliárdokat költünk a NATO-ra, mégsem kaptunk támogatást.”
Bár a NATO-országok most igyekeznek segítséget nyújtani, Trump szerint ez már későn történik.
„Most akarnak fellépni, de már nincs valódi fenyegetés” – fogalmazott.
„Ha belegondolunk, Oroszországgal szemben védekezünk” – tette hozzá. „Mindig is kissé értelmetlennek tartottam, mégis hatalmas összegeket költöttünk rá. És ezt most nagyon komolyan meg fogjuk vizsgálni.”
Trump többször is kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok kiléphet a NATO-ból, azzal vádolva a szövetséget, hogy korlátozott segítséget nyújtott az Irán elleni hadművelet során, és nem biztosított haditengerészeti támogatást a Hormuzi-szoros újranyitásához.
Meg kell tanulnotok magatokat megvédeni, az Egyesült Államok többé nem lesz ott, hogy segítsen – ahogyan ti sem voltatok ott mellettünk
– írta a szövetségnek március 31-én a Truth Social-felületén.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
