Irán nemet mondott Amerikának + videó

A Pakisztánban, Iszlámábádban található Serena Hotelben tartott sajtótájékoztatón Vance azt mondta, Irán „úgy döntött, nem fogadja el a feltételeinket”.
A rossz hír az, hogy nem jutottunk megállapodásra
– mondta Vance.
És úgy gondolom, ez sokkal inkább rossz hír Irán számára, mint az Amerikai Egyesült Államok számára.
Az alelnök elmondta, hogy az iráni tisztviselőkkel folytatott tárgyalások 21 órán át tartottak, amelyeket „érdemi egyeztetéseknek” nevezett, ugyanakkor hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem volt hajlandó engedni az úgynevezett „vörös vonalaiból”.
„Tehát úgy térünk vissza az Egyesült Államokba, hogy nem született megállapodás. Teljesen egyértelművé tettük, mik a vörös vonalaink, miben vagyunk hajlandók engedni, és miben nem” – tette hozzá Vance. „Ezt a lehető legvilágosabban közöltük, és ők úgy döntöttek, hogy nem fogadják el a feltételeinket.”
A Fox News újságírója megkérdezte Vance-t, hogy a tárgyalások során kapcsolatban állt-e Donald Trump amerikai elnökkel, amire az alelnök azt válaszolta, hogy „folyamatosan”.
„Nem is tudom, hányszor beszéltünk vele – fél tucatszor, talán egy tucatszor az elmúlt 21 órában” – mondta Vance, hozzátéve, hogy az amerikai delegáció más kormányzati tagokkal is egyeztetett, köztük Marco Rubio külügyminiszterrel és Pete Hegseth hadügyminiszter.
„Folyamatos kapcsolatban voltunk a csapattal, mert jóhiszeműen tárgyaltunk” – mondta Vance.
Egy nagyon egyszerű javaslattal távozunk innen: ez a végső és legjobb ajánlatunk. Meglátjuk, hogy az irániak elfogadják-e.
További Külföld híreink
Vance szombat kora reggel érkezett Pakisztánba, hogy vezesse az Iránnal folytatott, nagy jelentőségű tárgyalásokat, amelyek célja az volt, hogy fenntartsák a Trump által a hét elején bejelentett törékeny tűzszünetet, és megakadályozzák egy szélesebb körű regionális háború kitörését.
Vance-t elkísérte Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje, egy magas rangú delegáció részeként, amely Iszlámábádban tárgyalt az iráni tisztviselőkkel.
Irán részéről Abbász Aragcsi külügyminiszter és Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök vett részt a tárgyalásokon.
További Külföld híreink
Bár Vance nem részletezte, pontosan mely feltételeket utasította el Irán, elmondta, hogy az Egyesült Államok garanciákat akart arra, hogy Irán nem fejleszt nukleáris fegyvert.
A lényeg nagyon egyszerű: egyértelmű kötelezettségvállalást kell látnunk arra, hogy nem törekednek nukleáris fegyver megszerzésére, és nem törekednek olyan eszközök megszerzésére sem, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy gyorsan nukleáris fegyverhez jussanak
– mondta Vance. „Ez az Egyesült Államok elnökének alapvető célja. És ezt próbáltuk elérni ezekkel a tárgyalásokkal.”
Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!